29.5.2026 10:24 ・ Päivitetty: 29.5.2026 10:28
Kansanedustaja haluaa vielä valittaa ammuskelutuomiostaan
Kansanedustaja Timo Vornanen (vorn) haluaa, että korkein oikeus kumoaa hänen hovioikeudelta saamansa valituslupahylkäyksen. Kyse on kahden vuoden takaisesta baariammuskelusta, josta kansanedustaja sai käräjillä ehdollista vankeutta.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.
Vornanen on kiistänyt syyllistyneensä muuhun kuin lievään ampuma-aserikokseen.
Nyt maaliskuussa hovioikeus päätti, ettei se myönnä Vornaselle valituslupaa tuomioon.
Vornanen on valittanut tästä valitusluvan hylkäämisestä torstaina korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus voi tietyissä poikkeustapauksissa päättää toisin ja palauttaa asian hovin käsittelyyn.
KANSANEDUSTAJAN mielestä hovioikeuden päätöksestä ei voinut päätellä, millä perusteilla se ei nähnyt aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle.
- Valituksessa ei ole kysymys pelkästään yksittäisen rikosasian näyttöharkinnasta, vaan laajemmin siitä, millä edellytyksillä hovioikeus voi evätä jatkokäsittelyluvan tilanteessa, jossa käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuudesta on esitetty yksilöityjä ja perusteltuja epäilyjä, Vornanen kirjoittaa tiedotteessaan.
KÄRÄJÄTUOMIOSSA kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla huhtikuussa 2024.
Voimakkaasti päihtynyt kansanedustaja koki tuolloin joutuneensa kiistakumppaninsa uhkaamaksi, ja ampui tilanteessa taskuaseellaan laukauksen maahan.
Poliisitaustaisen Vornasen mukaan kyse oli tarpeellisesta varoituslaukauksesta. Hän vetosi käräjäoikeudessa hätävarjeluun, mutta oikeus oli ratkaisussaan toista mieltä.
Myös kiistakumppani sai tuomion laittomasta uhkauksesta.
Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä heti ammuskelujupakan jälkeen toukokuussa 2024. Hän on siitä lähtien muodostanut oman eduskuntaryhmänsä.
Hän kertoi Yleisradiolle maaliskuussa tarjoutuneensa Joensuun perussuomalaisten ehdokkaaksi ensi kevään vaaleihin.
