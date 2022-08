Kansanedustaja Heidi Viljanen: ”Inflaation vaikutuksia taklataan täsmätoimilla”

”Kyllä minä pärjään, mutta pitäkää huoli niistä, joilla on vaikeampaa.” Näin totesi kansalainen toritapahtumassa pohtiessamme yhdessä maailman tilannetta. Heidi Viljanen

Vaikka inflaation koura ulottaa sormensa meidän jokaisen elämään, on vaikutus kiistatta suurin juuri heidän arjessaan, joilla jo ennestään on vähemmän.

MONI kantaa nyt huolta itsensä sijaan muista. Monet kysymykset mietityttävät. Miten selvitä tulevan talven sähkölaskuista, kun laskun loppusumma uhkaa moninkertaistua? Entä kannattaako käydä enää kauempana töissä, kun polttoainekulut vievät leijonanosan palkasta? Tämän kysymyksen esitti teollisuuden työntekijä, jonka tuntipalkka on 11,40 euroa. Sitä voi jokainen laskea, miten pärjäisi vastaavassa tilanteessa, jos työmatkaa on kymmeniä kilometrejä päivässä, eikä julkisia kulkuvälineitä ole käytettävissä. Miten moni yksin asuva pärjää, kun ei ole ketään, kenen kanssa jakaa kasvavia kuluja? Yksin asuvia on maassamme yli miljoona ja siinä joukossa toimeentulovaikeudet korostuvat.

Moni odottaa tällä hetkellä vastauksia ja konkreettisia toimia meiltä päättäjiltä. Jaksan uskoa, että ratkaisuja pohtii jokainen meistä. Jo nyt akuutisti tilanteeseen on pyritty löytämään helpotusta. Siksi aikaisemmin tehtyjä hyviksi todettuja toimia tulee jatkaa. Esimerkiksi korotettua työmatkakulujen vähennysoikeutta olisi viisasta jatkaa myös ensi vuonna. Tällöin hyöty menisi suoraan työssäkäyvän kukkaroon, eikä jäisi väliportaisiin. Etuuksien indeksikorotuksia aikaistettiin, tällä autetaan juuri niitä, joilla tulot ovat pienimmät. Jakeluvelvoitteen lasku alensi polttoaineen hintoja.

Tarvitaan lisää mahdollisimman tehokkaita apuja arkeen.

KEINOVALIKOIMASTA on kyettävä yhdessä löytämään ne täsmätoimet, joilla tosiasiallisesti autetaan ihmisten selviämistä kasvavien kulujen kourissa. Toimet on myös valittava niin, ettei niillä kiihdytetä entisestään itse tautia, eli inflaatiota. Tässä onkin haastetta ratkaistavaksi. Erityisesti sähkön hintaan on löydettävä kiireesti ratkaisuja. EU-tasoinen päätös sähkön nykyistä alemmasta hintakatosta olisi tärkeä.

Lisäksi talven varalle on voitava ottaa käyttöön tehoreservissä olevat voimalaitokset. Lisäteho markkinoille näkyisi varmasti alempina hintoina. Myös päästöoikeuksia tulee vapauttaa lisää markkinoille. Nyt on yksinkertaisesti tehtävä kaikki voitavat toimet sen eteen, että sähkön hinta saadaan pidettyä aisoissa, ja jokaisella on mahdollisuus elää tulevana talvena lämpimässä kodissa, jossa riittää ruokaa.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 22.8.2022.