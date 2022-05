Kansanedustaja Heidi Viljanen: ”Olemme historiallisten päätösten äärellä – maailmantilanne vaatii aktiivista otetta”

Kukaan ei voi täydellisesti ennustaa tulevaisuutta, mutta voimme tehdä parhaamme varautumisessa mahdollisimman moneen asiaan, kirjoittaa kansanedustaja Heidi Viljanen mielipidekirjoituksessaan. Heidi Viljanen

Suomi on maa, jossa on turvallista asua, tehdä töitä ja kasvattaa perhe. Näin sen pitää olla jatkossakin. Juuri tänään 16.5. aloitamme eduskunnassa historiallisen keskustelun, jonka jälkeen päätämme siitä, hakeeko Suomi Nato-jäsenyyttä. Tämä on suurin päätös, josta oletettavasti olen kansanedustajana päättämässä, ja on hyvä, että asia on saanut arvoisensa käsittelyn.

Tällä hetkellä olemme suuressa murroskohdassa. Sitä turvallisuusympäristöä, johon Venäjäkin kuului ja jonka varassa rakensimme vakautta, ei enää ole. Helmikuussa maailma järkkyi, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan ja samalla muutti koko Euroopan tilannetta. Tämä pakotti meidätkin käymään tiivistä keskustelua turvallisuuspolitiikastamme Suomessa ja kansainvälisesti. Punninta Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon, Natoon on tehty perusteellisesti.

Maailmantilanne vaatii nyt Suomeltakin aktiivista otetta turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä

Tämä on niin minulle päättäjänä, kuin suomalaiselle kansalaiselle iso asia. Se saa mietityttää, ja on hyvä, että keskustelua on käyty rauhassa ja avoimesti. Maailmantilanne vaatii nyt Suomeltakin aktiivista otetta turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, siksi olemme historiallisten päätösten äärellä. Me päättäjät olemme parhaalla mahdollisella tavalla informoituja, jotta voimme tehdä suomalaisten turvallisuuden eteen kaikkemme.

Uskon Naton lisäävän Suomen turvallisuutta. Nato on puolustusliiton lisäksi myös suuri turvallisuuspoliittinen foorumi. Sen jäsenenä Suomi osallistuisi globaaliin turvallisuuspoliittiseen keskusteluun esimerkiksi Naton ja Venäjän suhteista. Lisäksi jäsenyydellä on vaikutuksia myös pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Natoon liittymisen jälkeenkin oman maamme turvallisuus on ensisijaisesti omissa käsissämme

Pohjoismaista yhteistyötä on tärkeää kehittää edelleen, sillä esimerkiksi Suomella ja Ruotsilla on vankka historia hyvästä yhteistyöstä. Maidemme välinen, ennestään tiivis yhteistyö puolustusvoimiemme kesken on tärkeää myös tulevaisuudessa. Suomi ja Ruotsi etenivät tässäkin turvallisuusprosessissa yhteistyössä keskustellen, ja myös tämä vahvistaa maidemme välistä suhdetta.

Natoon liittymisen jälkeenkin oman maamme turvallisuus on ensisijaisesti omissa käsissämme. Kansallinen puolustuskyky vahvan maanpuolustustahdon ohella muodostaa turvallisuutemme selkärangan. Kansallisen puolustuksen kehittämistä tulee jatkaa myös siinä tapauksessa, että Natoon liitytään. Kukaan ei voi täydellisesti ennustaa tulevaisuutta, mutta voimme tehdä parhaamme varautumisessa mahdollisimman moneen asiaan.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 16.5.2022