Kansanedustaja hiiltyi: ”Se on täsmälleen mitä Putin haluaa”

Pohjoismaiden Neuvoston kokoukseen Reykjavikissa osallistuva kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kertoo tiedotteessa raivostuneensa Norjalle ja maan parlamentaarikoiden puheille Norjan kaavailemasta energian vientikiellosta.

”Norja on pohjolan vaurain maa ja sen energiavarat ovat kaikilla tasoilla valtavat. Tästä huolimatta maa on kaavailemassa energialle yhteisten sopimusten sekä lainsäädännön vastaisesti vientikieltoa pitääkseen oman sähkönhintansa alhaisena. Tämä on törkeää quislingmaista toimintaa, jolla vahvistetaan Venäjän energia-asetta. Se on täsmälleen mitä Putin haluaa ja Kremlissä skoolataan shampanskayaa juuri tällaiselle.”

Kärnä kehottaa Suomen hallitusta varautumaan Norjan suunnitelmiin ja vaatii, että Norjalle asetetaan pakotteita mikäli se irtautuu yhteisesti perustetusta pohjoismaisesta sähkömarkkinasta.

”Kyllä nyt on laitettava kova kovaa vastaan, ei tästä muuten selvitä.”