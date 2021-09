Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ihmettelee kirjallisessa kysymyksessään, miksei VR korvaa tai palauta ajamattomista junavuoroistaan saamia veronmaksajien rahoja takaisin valtiolle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän kirjoittaa, että tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) maksaa VR:lle ostoliikenteestä, ajoi se junia tai ei.

– Ostoliikennesopimukset ovat tärkeä keino turvata raideliikennettä joka puolella Suomea. Valitettavasti näissä yhteyksissä on kuitenkin usein ongelmia. LVM:ltä saadun tiedon mukaan ajamattomista junavuoroista ei seuraa sanktioita. On siis melko selvää, että juuri näitä ostoliikennevuoroja on järkevämpää perua, kuin markkinaehtoisia, Könttä sanoo tiedotteessaan.

– Pelkästään kiskobussivuoroja on peruttu kuluneen vuoden aikana yli tuhat. Johtuen sanktiopykälän puutteesta LVM on maksanut VR:lle näistä junista täyden liikennöintikorvauksen. VR saattaa korvata perutut junat linja-autoilla tai muilla liikennöintivälineillä, mutta matkustajien näkökulmasta tämä on usein huono vaihtoehto, eikä vastaa hankittua palvelua, hän jatkaa.