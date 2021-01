Kansanedustaja kertoo radanvarren talojen vavahtelevan – jätti kirjallisen kysymyksen

Kansanedustaja ja parlamentaarisen liikennejärjestelmän (Liikenne 12) suunnitteluryhmän jäsen Antero Laukkanen (kd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen venäläisten kivihiilijunien aiheuttamista ympäristöhaitoista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hanko-Hyvinkään rataosuudella aloitettiin hiilijunien liikennöinti syksyllä 2019.

Laukkanen sanoo tiedotteessaan, että radanvarren asumisviihtyvyys on heikentynyt, jonka lisäksi asukkaat ovat aiheellisesti huolissaan omaisuudellensa aiheutuvista vahingoista.

– Hiilikuljetuksista on raportoitu syntyvän pelkän tärinähaitan sijaan rakennusten vavahtelua. Voimakas tärinä ei tunnu pelkästään lähiasumuksissa, vaan laajalla alueella radan ympäristössä. Lisäksi hiilikuljetuksista aiheutuu kolinaa, Laukkanen sanoo tiedotteessaan.

Hän jatkaa, että Väyläviraston tekemät nopeusrajoitukset ovat jossain kohteissa parantaneet tilannetta, mutta haittoja esiintyy edelleen. Nopeuksia ei voida myöskään laskea kaikilla rataosuuksilla johtuen muun muassa pystygeometriasta ja ratakapasiteetin riittävyydestä.

– Suomen rajan yli tullaan venäläisellä vaunukalustolla. Traficom on antanut kalustolle käyttöönottoluvan ja siten oikeuden liikkua rataverkolla. Venäläisten junien IVY-standardia oleva kalusto kuitenkin poikkeaa suomalaisesta kalustosta. Kaluston eri akselivälin nähdään olevan asutuksessa tuntuvan voimakkaan tärinän taustalla. Siihen vaikuttaa myös kuorman paino ja maaperän laatu, Laukkanen sanoo tiedotteessaan.

– Radanvarsikunnista Vihti on hyväksynyt viime kuussa kannanoton, jossa se pitää Väylän tekemiä toimia toistaiseksi riittämättöminä tilanteen korjaamiseksi.

– Pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut, että fossiilisista polttoaineista irtautuminen on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta kaikkein keskeisin kysymys. Suomi kieltää hiilen energiakäytön vuonna 2029. Samaan aikaan kun hallitus edistää kunnianhimoisia ilmastotavoitteita niin kotimaassa kuin EU:n tasolla, Suomi on voimakkaasti kasvattamassa hiilen transitioliikennettä rataväyläverkostossa Venäjältä kotimaan satamiin. Miten se sopii yhteen hallituksen ilmastopolitiikan kanssa, Laukkanen kysyy.