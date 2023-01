Kansanedustaja: ”Kohtasin turvallisuusalalla työskennellessäni paljon rasismia”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii turvallisuusalan koulutusreformia. Viikonlopun Ison Omenan tapaus osoittaa Said Ahmedin mukaan jäävuorenhuippuun alan ongelmissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Työskentelin aiemmin turvallisuusalalla niin työntekijänä kuin sivutoimisena yrittäjänä hankittuani kolmen vuoden ammatillisen koulutuksen alalle. Samaa työtä kanssani teki muutaman kymmenen tunnin viikonloppukurssin käyneet henkilöt. Alan koulutus ja yritysten toimintatavat on tuotava tälle vuosituhannelle, Said Ahmed sanoo tiedotteessaan.

Hän katsoo, että turvallisuusalalla yritykset voivat hankkia tällä hetkellä liian helposti työvoimaa kurssittamalla henkilöitä varmistumatta heidän soveltuvuudestaan alalle. Ammatillisen pätevyyden jälkeen Said Ahmed kertoi saaneensa vain noin sadan euron palkan korotuksen kurssin käyneisiin nähden.

– Vartija on usein ensimmäisenä rikospaikalla. Voimakeinojen käyttämisen hyötyä on aina arvioitava kokonaisuutena. Joskus tilanne on yksinkertaisesti jätettävä poliisin hoidettavaksi. On myös vartijoiden oman turvallisuuden kannalta tärkeää, ettei tilanteissa olla turhan innokkaita provosoimaan tai provosoitumaan. Soveltuvuutta alalle olisi välttämätöntä testata.

Said Ahmed toteaa tiedotteessaan todistaneensa työssään usein epäasiallisuuksia ja jopa rasismia kollegoiltaan.

– Usein koulutuksen puute näkyi epäasiallisena toimintana. Osa lähtee alalle unohtaen, että turvallisuusalalla ei olla vastuussa vain omaisuudesta ja kiinteistöistä, vaan myös ihmisistä. Alalle ei tulisi päästä ilman koulutusta yhteiskuntamme monimuotoisuudesta ja ihmisoikeusperustaisuudesta.