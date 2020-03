Kansanedustaja: ”Kuinka tehdä mummoa puhuvia digipalveluita?”

Sosiaali-ja terveydenhuollon palveluita uudistettaessa on huolehdittava siitä, että ihmiset eivät syrjäydy palveluista vajaiden digitaitojen vuoksi, eduskunnan terveys- ja kuntajaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) tähdentää.

Filatov puhui maanantaina Orimattilan eläkkeensaajien sote-tilaisuudessa. Hän pohtii, kuinka tehdä mummoa puhuvia digipalveluita.

”Digipalvelut ovat ajasta ja paikasta riippumattomia, ne säästävät resursseja ja tuovat tehokkuutta. Jos palvelun tarvitsijan digitaidot eivät riitä, hyöty kääntyy haitaksi. On muistettava, että kasvokkaista palvelua tarvitaan yhä osalle ihmisiä.”

”Melkein koko maailma on auki omassa kodissasi. Digitalisaation ansiosta kauppareissun, viranomaispalvelun ja jopa lääkärissä käynnin voi hoitaa kotona keittiön pöydän ääressä. Jos osaa netin kieltä ja kiemuroita”, Filatov sanoo puheessaan.

Puoli miljoonaa yli 65-vuotiaista ei syystä tai toisesta pysty käyttämään nykyisiä digitaalisia palveluita. Filatovin mukaan taustalla voi olla digimaailman vieraus, pelko tietoturvasta, pelko identiteettivarkaudesta tai siitä, että virhe tulee kalliiksi. Arviolta miljoona suomalaista on varustettu vajain digitaidoin. Esimerkiksi ikäihmisten ja pitkäaikaistyöttömien joukossa on paljon ihmisiä, joiden tietotekniset taidot ovat olemattomia. Silti palvelut siirtyvät verkkoon vauhdilla.

Filatov kysyy, pitääkö ikäihmisen osata puhua digiä vai voisivatko digitaaliset palvelut puhua paremmin ihmistä.

”Syrjäytymisriskiä voidaan minimoida panostamalla palvelumuotoiluun ja mittavaan digiosaamisen nostamiskampanjaan, erityisesti työttömien ja ikäihmisten kohdalla. Kärjistetysti voi sanoa, että kun diginatiivit uudistavat Suomea ja kehittävät palveluitamme, on muistettava, että kaikki eivät ole saaneet ”bittivirtaa geeniperintönä”, Filatov muistuttaa.

Fikatov näkee, että liian usein palvelu lähtee viranomaisen tarpeista kerätä tietoja ja säästää rahaa. Ihminen, jota varten palvelu tuotetaan, unohtuu.

”Ikäihmiset tarvitsevat digitukea arkipäiväisissä palveluissa, vaikka pankkiasioissa, kela-asioinnissa tai junalipun ostossa. Oleellista on, että luotettavaa palveluapua on tarjolla. Parasta kuitenkin on olla oman asiointinsa herra tai rouva. Siksi palvelun tuottajalla on vastuu palveluiden käytettävyydestä. Digi on välttämättömyys nykypäivänä, mutta yhä enemmän tulevaisuudessa.”