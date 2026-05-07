Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.5.2026 08:54 ・ Päivitetty: 7.5.2026 08:54

Kansanedustaja: Kuutteja uhkaa kuolla hallituksen riitelyn vuoksi

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA
Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) vedessä Saimaan Orivedellä 15. toukokuuta 2018.

Kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) katsoo, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen sisäinen riitely voi johtaa turhiin norppakuolemiin.

Demokraatti

Demokraatti

Hallituksessa on ilmennyt alkuvuoden aikana kahta linjaa Saimaan verkkokalastusrajoituksista. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) pitäisi rajoitukset nykyisellään mutta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) pidentäisi niitä heinäkuulle. Muun muassa luonnonsuojelujärjestöt ovat ajaneet rajoitusten pidentämistä verkkoihin kuolevien kuuttien vuoksi.

Mikkonen toteaa tiedotteessaan, ettei Saimaalla ole parhaillaan lainkaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Aiempi asetus päättyi viime kuun puolivälissä eikä esitystä uudesta rajoituksesta ole tulossa hallituksen päätettäväksi tälläkään viikolla.

– On kestämätöntä, että saimaannorppa joutuu hallituksen riitelyn uhriksi. Nyt tarvitaan viipymättä päätös norppaa suojelevasta kalastusrajoitusasetuksesta, jotta saimaannorppa saa taas lainsuojan tappavilta verkoilta ja muilta vaarallisilta pyydyksiltä, Mikkonen sanoo.

KEVÄTTALVELLA syntyneet saimaannorpan poikaset aloittelevat toukokuun alussa itsenäistä elämäänsä ja liikkuvat yhä laajemmalla alueella. Nyt niiden elämän alku on erityisen vaarallista, sillä kalastusrajoitusasetuksen puuttuminen tarkoittaa sitä, että verkkokiellon lisäksi myöskään asetuksella ympärivuotisesti kiellettävien norpalle kaikista vaarallisimpien pyydystyyppien käyttöä ei ole nyt kielletty.

– Orpon hallituksen luontoteot ovat jääneet vähäisiksi. Nyt sillä olisi mahdollisuus merkittävään luontotekoon pidentämällä verkkokalastuskieltoa nykyisestä. Tällä päätöksellä on kiire, sillä keväällä syntyneet norpat liikkuvat koko ajan yhä pidempiä matkoja ja riski hukkua verkkoihin kasvaa päivä päivältä.

Mikkonen muistuttaa, että poikkeuksellisen aikaisen jäidenlähdön vuoksi riski on vieläkin suurempi, koska jo kuukauden avoimena olleet vedet houkuttavat kalastajia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
7.5.2026
Kansanedustaja vaatii Orpolta oikaisua – pääministeri syyttää saivartelusta
Lue lisää

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
7.5.2026
Arto Satonen ministerimuistelmissaan: Näin heivasimme ay-liikkeen pois hallituksen neuvottelupöydistä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU