Kansanedustaja: Kuutteja uhkaa kuolla hallituksen riitelyn vuoksi

Hallituksessa on ilmennyt alkuvuoden aikana kahta linjaa Saimaan verkkokalastusrajoituksista. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) pitäisi rajoitukset nykyisellään mutta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) pidentäisi niitä heinäkuulle. Muun muassa luonnonsuojelujärjestöt ovat ajaneet rajoitusten pidentämistä verkkoihin kuolevien kuuttien vuoksi.

Mikkonen toteaa tiedotteessaan, ettei Saimaalla ole parhaillaan lainkaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Aiempi asetus päättyi viime kuun puolivälissä eikä esitystä uudesta rajoituksesta ole tulossa hallituksen päätettäväksi tälläkään viikolla.

– On kestämätöntä, että saimaannorppa joutuu hallituksen riitelyn uhriksi. Nyt tarvitaan viipymättä päätös norppaa suojelevasta kalastusrajoitusasetuksesta, jotta saimaannorppa saa taas lainsuojan tappavilta verkoilta ja muilta vaarallisilta pyydyksiltä, Mikkonen sanoo.

KEVÄTTALVELLA syntyneet saimaannorpan poikaset aloittelevat toukokuun alussa itsenäistä elämäänsä ja liikkuvat yhä laajemmalla alueella. Nyt niiden elämän alku on erityisen vaarallista, sillä kalastusrajoitusasetuksen puuttuminen tarkoittaa sitä, että verkkokiellon lisäksi myöskään asetuksella ympärivuotisesti kiellettävien norpalle kaikista vaarallisimpien pyydystyyppien käyttöä ei ole nyt kielletty.