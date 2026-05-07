7.5.2026 08:54 ・ Päivitetty: 7.5.2026 08:54
Kansanedustaja: Kuutteja uhkaa kuolla hallituksen riitelyn vuoksi
Kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) katsoo, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen sisäinen riitely voi johtaa turhiin norppakuolemiin.
Hallituksessa on ilmennyt alkuvuoden aikana kahta linjaa Saimaan verkkokalastusrajoituksista. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) pitäisi rajoitukset nykyisellään mutta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) pidentäisi niitä heinäkuulle. Muun muassa luonnonsuojelujärjestöt ovat ajaneet rajoitusten pidentämistä verkkoihin kuolevien kuuttien vuoksi.
Mikkonen toteaa tiedotteessaan, ettei Saimaalla ole parhaillaan lainkaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Aiempi asetus päättyi viime kuun puolivälissä eikä esitystä uudesta rajoituksesta ole tulossa hallituksen päätettäväksi tälläkään viikolla.
– On kestämätöntä, että saimaannorppa joutuu hallituksen riitelyn uhriksi. Nyt tarvitaan viipymättä päätös norppaa suojelevasta kalastusrajoitusasetuksesta, jotta saimaannorppa saa taas lainsuojan tappavilta verkoilta ja muilta vaarallisilta pyydyksiltä, Mikkonen sanoo.
KEVÄTTALVELLA syntyneet saimaannorpan poikaset aloittelevat toukokuun alussa itsenäistä elämäänsä ja liikkuvat yhä laajemmalla alueella. Nyt niiden elämän alku on erityisen vaarallista, sillä kalastusrajoitusasetuksen puuttuminen tarkoittaa sitä, että verkkokiellon lisäksi myöskään asetuksella ympärivuotisesti kiellettävien norpalle kaikista vaarallisimpien pyydystyyppien käyttöä ei ole nyt kielletty.
– Orpon hallituksen luontoteot ovat jääneet vähäisiksi. Nyt sillä olisi mahdollisuus merkittävään luontotekoon pidentämällä verkkokalastuskieltoa nykyisestä. Tällä päätöksellä on kiire, sillä keväällä syntyneet norpat liikkuvat koko ajan yhä pidempiä matkoja ja riski hukkua verkkoihin kasvaa päivä päivältä.
Mikkonen muistuttaa, että poikkeuksellisen aikaisen jäidenlähdön vuoksi riski on vieläkin suurempi, koska jo kuukauden avoimena olleet vedet houkuttavat kalastajia.
