Kansanedustaja: Lastensuojelussa epäkohtia – ”Nyt on korkea aika kokonaisvaltaiselle uudistukselle”

”SDP:n johtama hallitus on sitoutunut tukemaan lapsiperheitä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta on jo tällä hallituskaudella säädetty laki. Lastensuojelu on kuitenkin kokonaisuudistuksen tarpeessa, jotta pystymme turvaamaan jokaisen lapsen oikeuden turvalliseen lapsuuteen ja yhdenvertaiseen kehitykseen. Nykyinen lastensuojelulaki on säädetty vuonna 2007 ja nyt on korkea aika kokonaisvaltaiselle uudistukselle, jossa lasten etu on asetettu ensisijalle, SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen tiedotteessaan.

Väätäisen mukaan lastensuojelun nykytila on haasteellinen ja epäkohtia esiintyy.

”Siksi onkin elintärkeää osallistaa uudistustyöhön sidosryhmiä sekä lastensuojelun parissa työtä tekeviä ammattilaisia. On tärkeää, että lakeja säätävät tahot ovat aidosti tietoisia siitä millaista lastensuojelun arki Suomessa oikeasti on.”