Kansanedustaja lyttää hallituksen uudistuksen – vastustajia myös kokoomuksessa

Hallituksen pyrkimys uudistaa sote-rahoitusta rankaisee kansanedustaja Johan Kvarnströmin (sd.) mielestä talouttaan hyvin hoitaneita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja Helsinkiä

– Me sosialidemokraatit vastustamme hallituksen esitystä uusista terveydenhuollon leikkauksista, jotka kohdistuisivat erityisen ankarasti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, Kvarnström sanoo tiedotteessaan.

Samalla, kun hallitus pyrkii uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmää se myös vähentää rahoitusta 390 miljoonalla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Ehdotetun mallin mukaan suurimpia häviäjiä olisivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Helsinki.

Kvarnström korostaa, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käyttää jo nyt vähiten rahaa asukasta kohden sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

SUHTEELLISEN vakaa talous ei Kvarnströmin mukaan ole syy rangaista aluetta. Hän muistuttaa, että sopeutustoimilla on jo ollut korkea hinta. Niukat resurssit olivat esimerkiksi keskeinen peruste, kun HUS päätti sulkea Lohjan sairaalan synnytysosaston. Sulkemista voidaan jälkikäteen pitää suurena virheenä, Kvarnströmin toteaa.

– Kysymys kuuluu nyt, ovatko samat oikeistopoliitikot, jotka arvostelivat vanhaa tasausjärjestelmää, valmiita hyväksymään moninkertaisesti suuremman epäoikeudenmukaisuuden? Tässä tarvitaan enemmän kuin kosmeettisia korjauksia.

– Hallituksen on muutettava rahoitusjärjestelmän perusteita niin, ettei alueemme joudu kärsimään ja lisäksi uudistus on toteutettava ilman leikkausvaatimuksia. Vaihtoehtoja on. Hyvä alku olisi, että hallitus luopuisi suunnitelmasta alentaa yhteisöveroa yli 800 miljoonalla eurolla vuodesta 2027 alkaen.

Kvarnström huomauttaa, ettei kritiikkiä esitetä ainoastaan oppositiosta. Arvostelijoihin kuuluvat myös Orpon hallituksen entinen ministeri Kai Mykkänen (kok.), joka toimii nykyisin Espoon kaupunginjohtajana ja Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov.

– On myös poikkeuksellista ja paljonpuhuvaa, että alueemme kuntajohtajat tuomitsevat esityksen jyrkin sanoin. He tekevät sen perustellusti, sillä kyse on asiasta, joka olisi kova isku sekä kunnillemme että koko järjestelmän luotettavuudelle, sanoo Kvarnström.