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Politiikka

8.6.2026 10:01 ・ Päivitetty: 8.6.2026 10:01

Kansanedustaja moitii Orpon sanavalintoja: ”Hyvinvointivaltio ei ole palkinto niille, jotka pärjäävät”

Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n kansanedustaja Paula Werning kritisoi pääministeri Petteri Orpon puheita siitä, että kokoomus on ”tavallisen, ahkeran ja hommansa hoitavan suomalaisen puolella”. Werning muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on kantaa vastuuta kaikista ihmisistä.

Demokraatti

Demokraatti

Yhteiskunnan tehtävä ei voi rajoittua vain niiden tukemiseen, jotka pärjäävät omillaan, Werning kommentoi tiedotteessa Orpon puhetta kokoomuksen puoluekokousessa viikonloppuna.

– Suurin osa suomalaisista käy töissä, kasvattaa lapsiaan, huolehtii läheisistään ja kantaa vastuunsa. Se on arvokasta. Mutta elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Sairaus, mielenterveyden ongelmat, työttömyys, vammautuminen, uupumus tai perhettä kohtaava kriisi voivat koskettaa ketä tahansa, Werning sanoo.

Werningin mukaan ihmisen arvoa ei saa mitata työkyvyllä, tuloilla tai sillä, kuinka hyvin hän kykenee selviytymään vaikeuksista yksin.

– Suomessa on ihmisiä, jotka eivät jaksa. On vanhempia, jotka tarvitsevat apua arkeen. On nuoria, jotka kamppailevat mielenterveytensä kanssa. On ikäihmisiä, joilla ei enää ole voimia pärjätä yksin. On ihmisiä, joiden elämä on ajautunut tilanteeseen, jossa omien asioiden hoitaminen ei onnistu ilman tukea. Heidänkin ihmisarvonsa on jakamaton, hän toteaa.

WERNING muistuttaa, että arjen turvallisuus ei riipu vain taloudesta. Se tarkoittaa Werningin mukaan myös sitä, että lapsi saa koulussa tarvitsemansa tuen, sairastuessa pääsee hoitoon, ikääntynyt ihminen saa hoivaa ja vaikeuksiin joutunut saa apua ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.

SDP:n ja kokoomuksen välinen ero näkyy Werningin mielestä siinä, miten puolueet tarkastelevat yhteiskunnan vastuuta.

– SDP:lle hyvinvointivaltio ei ole palkinto niille, jotka pärjäävät. Se on turva myös silloin, kun ihminen ei pärjää. Yhteiskunnan sivistystä ei mitata sillä, miten hyvin vahvimmat menestyvät, vaan sillä, jätämmekö kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksin, Werning sanoo.

– Suomessa jokaisen ihmisen pitää voida tuntea olevansa arvokas ja turvassa. Ei vain silloin, kun voimat riittävät, vaan myös silloin, kun ne hetkellisesti loppuvat.

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