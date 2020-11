Kansanedustaja parahtaa: ”Olemme vaarallisella tiellä”

SDP:n lääkärikansanedustaja, entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén on katsellut huolestuneena viime päivien koronatilannetta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän nostaa esiin muutamia paikkoja, joissa on ollut paljon tartuntoja.

– Viime päivien #korona tapahtumat (316 uutta tartuntaa, Pieksämäki, Helsinki, lähialueet jne) kertovat, että olemme vaarallisella tiellä. Nyt tarvitaan ”kansallinen hälytys” ja vastuullisuutta kaikkien ihmisryhmien, myös nuorten, keskuudessa. Turvavälit on tärkein asia! Lindén kirjoittaa Twitterissä.

Pieksämäen tartuntaryppäässä on kymmeniä koronan saaneita ja peräti puolen toistasataa altistunutta.

– Pieksämäen #korona joukkotartunta kuvaa tilannetta: oli kuusi tartuntaa, testattiin 200 henkilöä, heiltä löytyi yli 60 tartuntaa, useimmat oireettomia. Eli oireettomia tartunnan kantajia on paljon. Ja he tartuttavat lisää. Siksi tarvitaan lisää kohdennettuja seulontoja, Lindén vaatii.

Hän ottaa kantaa myös viime päivien keskusteluun Lapin matkailusta. Brittiläinen matkanjärjestäjä TUI perui matkat Suomeen.

– Suomen hallitus ei ole syyllinen siihen, että Iso-Britanniasta Lappiin ei tule charterlentoja. UK:ssa ei saa edes liikkua ulkona ryhmissä, saati matkustaa ulkomaille. #korona on syy, ei Sanna Marin ja Krista Kiuru. Heidän ansiota on, että Suomen koronatilanne on Euroopan paras, Lindén päivittää.

