Kansanedustaja patistelee ministeriötä muuttamaan ajokorttilakia – ”Ajorataharjoituksia tulisi ehdottomasti lisätä”

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tarpeellisena, että liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia vuoden 2018 ajokorttilakiin. Uudistuksen tavoitteena on joustavoittaa ajokortin hankintaa.

Werningin mukaan samalla on huolehdittava siitä, että ajolupaan oikeuttava opetusmäärä on riittävä niin teoria- kuin ajo-opetuksen suhteen.

Vuoden 2018 lakimuutoksen taustalla oli tavoite selkeyttää ja keventää ajokorttisääntelyä liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioiden. Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä väheni ja tutkinnon merkitys kasvoi. B-ajokortin suorittamisen monivaiheisuudesta luovuttiin.Opetuslupaopetuksessa opettajalta ei enää vaadita teoriakokeen suorittamista ja siksi monen osaaminen on Werningin mukaan puutteellista.

Lehdissä on uutisoitu myös usein parin viime vuoden aikana nuorten kuljettajien kuolemiin johtaneista ajohurjasteluista. Werningin mukaan nuori ikä on riskitekijä. Iän tuoma kokemus ja liikennekypsyys puuttuvat.

”Tilastoja tarkasteltaessa on havaittavissa, että usein syynä ajokieltoon määräämiselle on törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, joka 17-vuotiailla uusilla B-ajokorttiluokan kuljettajien kohdalla on noin 40 prosenttia. Ikävä kyllä tämä ilmiö toistuu myös 18-vuotiaiden kohdalla. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että muutostarpeita nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi arvioidaan”, Werning sanoo tiedotteessaan.

Opetuspolkimien katsastamattomuus on noussut esille.

Ajokorttilain muuttamisen yhteydessä olisi hyvä Werningin mukaan huomioida myös opetusluvilla opiskelevien tilanne. Opetuspolkimien katsastamattomuus on noussut esille uudistusta tarkasteltaessa.

”Asennuksissa on havaittu monia puutteita, jotka ovat estäneet ajokokeeseen lähtemisen. Lisäksi esille on tullut ristiriitaisia havaintoja. Esimerkiksi ajoneuvo on ollut vuosikatsastuksessa, jossa opetuspolkimessa vikoja ei ole havaittu ja kuitenkin tutkinnossa on voitu todeta jarrutehon puutteellisuus tai polkimen olleen ajoneuvossa kiinnitettynä vain irralliseen levyyn.”

Werning pitää huolestuttavana myös sitä, jos ajo-opetus perustuu pitkälti simulaattoriopetukseen. Näin käsittelytaidot jäävät heikoiksi eikä ajoneuvon ulottuvuudet ole hallinnassa.

”Kun rata-ajoharjoitukset ovat riittämättömät varsinkin talvikeleillä tai muuten liukkaalla ajettaessa, tilannenopeuden valinta on erityisen vaikea niille, jotka tämän osion ovat suorittaneet simulaattorissa. Ajorataharjoituksia tulisi ehdottomasti lisätä, myös senkin takia, että kohta ajoratoja ei enää ole niiden käyttämättömyyden vuoksi, ja toivon, että näin ei kävisi. Nämä edellä mainitsemat seikat on hyvä tarkastella ajokorttilain muuttamisen yhteydessä.”