Kansanedustaja pettyi kokoomukseen – ”Luulin, että muurinrakentamisretoriikkaa harrastavat vain oikeistopopulistiset puolueet”

SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström pitää opposition välikysymystä irrationaalisena panikointina. Hän sanoo tiedotteessaan, että Valko-Venäjän johdon toiminta on häpeällistä ja ihmisten käyttäminen poliittisena pelinappulana vastenmielistä.

Tästä kaikki ovat yksimielisiä, mutta näkemykset jakautuvat edustajan mukaan siinä, että oppositio käyttää nyt kovinta työkaluaan tavalla, joka Kvarnström mukaan on vahingollinen ja kielteinen.

”Samalla kun oppositio ilmoittaa haluavansa entistä vahvempaa suojaa hybridiuhkia vastaan, se reagoi juuri kuten Valko-Venäjän johto toivookin EU-maiden tekevän, nimittäin kyseenalaistavan järjestelmän kestävyyden ja perusarvot.”

Kvarnström korostaa, että hallitus on painottanut Suomen suojelevan tarvittaessa rajaansa nykyisen lainsäädännön kautta ja päivittävän lakeja jatkuvasti ja harkitusti. Lainsäädäntötyön on tapahduttava huolellisesti ja perusteellisesti perusoikeuskysymyksissä, kuten maarajoissa ja ihmisoikeuksissa. Kvarnström tähdentää, että tätä ei pidä tehdä kiireellä.

”Sen sijaan se, mikä on kiireellistä ja pitää ratkaista nopeasti, on meneillään oleva humanitaarinen kriisi. Siitä oppositio puhuu hyvin vähän. Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla hätä on suuri:”