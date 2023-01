Kansanedustaja puuskahtaa kokoomuksen pelille: ”Naurettava sirkus”

Kokoomus vaatii muutoksia translakiin. Kokoomuksen täsmentämisvaatimukset koskevat ainakin asepalvelusta ja sitä, kuinka usein sukupuolen juridisen vahvistamisen voi tehdä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon (kok.) mukaan armeija-asiassa on kyse siitä, että kokoomuksen mielestä lakia pitää täsmentää reserviläisten osalta.

– Jos on käynyt miehenä armeijan ja sen jälkeen siirtynyt reserviin, ovatko nämä ihmiset reserviä edelleen, jos myöhemmin korjaavat sukupuolensa naiseksi? Toki naisiakin on reservissä, mutta miehille asepalvelus on pakollinen”, Laiho sanoo Helsingin Sanomille.

Kokoomus haluaa täsmennystä myös siihen, että nykyisen esityksen mukaan sukupuolensa voi vahvistaa juridisesti useamman kerran vuodessa.

– En usko että, ihmiset lähtisivät sellaiseen, kyse on varmasti marginaaliasiasta. Mutta kyse on siitä, että jos tehdään toistuvia ilmoituksia, niin miten meidän viranomaisrekisterijärjestelmä pysyy perässä ajan tasalla.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää kokoomuksen huolia erikoisina.

– Onko tämä naurettava sirkus koko kokoomuksen ryhmän kanta, Kai Mykkänen? Nämä argumentit ja muutosvaatimukset tulevat suoraan transvihamielisten agendasta. Ymmärrättekö te kokoomuksessa, että peli ihmisoikeuksilla on loukkaavaa transihmisiä kohtaan? Honkasalo kirjoittaa Twitterissä.

Myös vihreiden kansanedustaja Sofia Virta hämmästelee tilannetta.

– Voitaisiinko kokoomus vain luottaa siihen, että ihminen vahvistaa sukupuolen silloin kun sille on tarve? Eikö se ole juuri yksilövapauden kunnioittamista? Vai kannattaako kokoomus sittenkin ”holhousyhteiskuntaa”? Toivottavasti ei ja translaki saadaan vihdoin maaliin.

Laiho ei osaa sanoa HS:ssa, ovatko kokoomuksen vaatimat täsmennykset puolueelle kynnyskysymys lain puolesta äänestämiseksi.

– Siitä keskustellaan nyt, miten saadaan laki paremmaksi, ja mihin ollaan valmiita. Me haluamme tämän eteenpäin, ja toivottavasti myös hallituspuolueissa on tahtoa tulla asiassa siinä määrin vastaan, että saadaan hyvä laki käytäntöön.