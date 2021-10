Kansanedustaja sakottaisi koronarokotteesta ilman lääketieteellistä syytä kieltäytyviä: ”1000€”

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ehdottaa tiedotteessaan koronarokotteesta ilman lääketieteellistä syytä kieltäytyville 1000 euron sakkoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Jokainen joka jättää rokotteen ottamatta ilman lääketieteellistä syytä on edesvastuuton ja epäisänmaallinen. Yhteiskunnan mahdollisimman laaja rokotekattavuus on paras turvamme koronavirusta vastaan ja rokotekattavuutta on välttämätöntä nostaa. Tämä ei tule tapahtumaan ilman keppiä. 1000 euron sakko rokottamattomuudesta lisäisi varmasti rokottautumismotivaatiota.”

Kärnä sanoo pitävänsä sakkoa perusteltuna myös siinä mielessä, että mikäli rokottamaton sairastuu koronaan ovat seuraukset yleensä vakavat ja yhteiskunnan potilaalle tuolloin antama hoito on kallista.

”1000 euron sakolla voisimme kerätä ainakin osan näiden ihmisten mahdollisista hoitokuluista takaisin. On nimittäin selvää että jos rokotetta ei oteta, tullaan korona sairastamaan jossakin vaiheessa ja taudinkuva on tuolloin vakava.”