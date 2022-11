Kansanedustaja vaatii, että työntekijän oikeus etätyöhön tulisi tunnistaa laissa: ”Kunhan työnantajalle ei koidu aiheetonta haittaa”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski esittää, että työntekijän oikeus etätyöhön tulisi tunnistaa laissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lohikoski on jättänyt lakialoitteen etätyön määrittelystä työlainsäädännössä. Lakialoitteessa esitetään, että lainsäädäntöön lisättäisiin säännös työntekijän oikeudesta etätyöhön ja sen määritelmän yhteyteen kirjattaisiin työntekijän oikeus osittaiseen etätyöhön silloin, kun työtehtävät sen sallivat.

Laki tulisi aloitteen mukaan voimaan vuoden 2023 kesäkuun alusta lähtien.

– Lainsäädäntömme on päivitettävä vastaamaan työelämän suuria muutoksia. Etätyön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi korona-ajan myötä, mutta työlainsäädäntömme ei edelleenkään tunnista riittävästi etätyön konseptia. Ihmisten mahdollisuus tehdä etätyötä on turvattava laissa, kunhan se soveltuu työpaikkaan, ja etätyöhön liittyvät tulkintaepäselvyydet on paikattava, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Lohikoski vaatii aloitteessaan myös täsmennyksiä työnantajan huolehtimisvelvoitteisiin, joilla varmistetaan esimerkiksi tarvittavat työvälineet sekä työn kuormittavuuden arviointi etätyössä.

– Meidän tulee ennaltaehkäistä paremmin työtapaturmien ja ammattitautien syntymistä etätyössä. Etätyön mainitseminen sääntelyssä erikseen antaisi tärkeän signaalin työnantajalle, ettei työturvallisuusasioissa voida lepsuilla, vaikka työ tehtäisiinkin työpaikan ulkopuolella.

– Näen, että etätyö tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia niin edistää omaa jaksamistaan kuin esimerkiksi yhdistää työ ja perhe eri paikkakunnilla. Kunhan työnantajalle ei koidu aiheetonta haittaa, oikeus etätyöhön tulisi olla lähtökohta.