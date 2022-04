Kansanedustaja vaatii hallitusta avaamaan hoitoalan umpisolmun – ”Työmarkkinaneuvotteluihin löydettävä ratkaisu kolmikantaisella yhteistyöllä”

Kansanedustaja Kim Berg (sd.) haluaa hallituksen mukaan hoitoalan jumiutuneisiin sopimusneuvotteluihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Hoitoalan työmarkkinaneuvotteluihin löydettävä ratkaisu kolmikantaisella yhteistyöllä, Berg kirjoittaa Facebookissa.

Hoitoalan ammattijärjestöt Tehy ja Super menivät lakkoon huhtikuun 1. päivä sen jälkeen, kun kunta-alan työntekijäjärjestöt olivat hylänneet valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Bergin mukaan sovintoesitystä ei voi pitää aitona yrityksenä ratkaista vaikeaa työmarkkinatilannetta.

– Viime vuodet ovat entisestään vahvistaneet, miten elintärkeitä julkisella sektorilla pienellä palkalla työskentelevät ihmiset ovat. Ilman heidän ammattitaitoaan ja venymistään pandemia olisi ollut monin verroin suurempi katastrofi Suomessa.

– Hoitajat ja muut julkisen sektorin työntekijät tekevät hyvin arvokasta työtä yhteiskuntamme eteen. Palkoissa on jälkeenjääneisyyttä, joka pitää korjata, ja neuvottelevien osapuolten on tunnettava tässä vastuunsa.

”Kun palkkaratkaisut on lopulta tehty, vastaa valtio kuitenkin ratkaisun rahoittamisesta”

Berg toivoo, että osapuolet palaisivat nopeasti neuvottelupöytään ja osoittaa toiveensa erityisesti Kuntatyönantajille. Hän pitää kaavailtua potilasturvalain käyttöönottoa erittäin raskaana ja perusoikeuksiin puuttuvana keinona, jota on hyvin vaikea hyväksyä.

– Palkkaneuvottelut ovat tietysti työmarkkinajärjestöjen vastuulla. Siitä huolimatta ongelmaan on etsittävä, varsinkin tässä tilanteessa, ratkaisua yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Valtion osallistuminen on tärkeää, koska se vastaa näiden julkisen sektorin pienipalkkaisten alojen rahoittamisesta.

– Työntekijöiden, työnantajan ja valtion edustajien on tehtävä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä, jotta pitkään jatkuneeseen tilanteeseen voidaan löytää ratkaisu. Hyvinvointialueiden toiminnan rahoittaa jatkossa valtio, joten sen on oltava myös tässä työmarkkinakiistassa taustalla mukana rakentamassa ratkaisua. Kun palkkaratkaisut on lopulta tehty, vastaa valtio kuitenkin ratkaisun rahoittamisesta, Berg kirjoittaa Facebookissa.