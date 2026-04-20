Kansanedustaja: Valtiovarainministerin toiminta käy suomalaisille kalliiksi – ”Epätoivoisia hyökkäyksiä”

SDP:n Joona Räsäsen mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hyökkäykset SDP:tä ja oppositiota kohtaan ovat sekä tekopyhiä että huvittavia.

-Valtiovarainministeri Purra jatkaa epätoivoisia hyökkäyksiään SDP:tä kohtaan, kun hallituksen omalla politiikalla velkavuori sen kuin kasvaa, työttömyys on Euroopan surkeinta ja konkurssit ennätystasolla, kommentoi kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Räsänen tiedotteessaan.

Räsäsen mukaan on huvittavaa, että valtiovarainministeri käy jo vuosi ennen vaaleja vaatimaan oppositiolta sopeutuslistoja, kun hallitus on itse epäonnistunut kaikissa keskeisissä talouspolitiikan tavoitteissaan.

-Kun oman politiikan surkeista tuloksista ei haluta puhua, niin nyt koetetaan epätoivoisesti kääntää huomio muualle haukkumalla oppositiota. Jos valtiovarainministeri käyttäisi yhtä paljon tarmoa Suomen talouden hoitoon voisivat hallituksen tavoitteen olla edes hitusen lähempänä.

– Nyt Orpon-Purran hallitus on jättämässä seuraajalleen karmaisevan talouspolitiikan perinnön paisuneena velkavuorena ja massatyöttömyytenä. Hallituksen on aivan turha hakea syyllisiä tähän oppositiosta tai edellisestä hallituksesta, Räsänen painottaa.

Hänen mukaansa nyt tulisi vahvistaa julkista taloutta edes kerran oikeudenmukaisesti ja perua tehoton yhteisöveron lasku pian alkavassa kehysriihessä.