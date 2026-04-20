Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.4.2026 11:54 ・ Päivitetty: 20.4.2026 11:54

Kansanedustaja: Valtiovarainministerin toiminta käy suomalaisille kalliiksi – ”Epätoivoisia hyökkäyksiä”

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 8. huhtikuuta 2026.

SDP:n Joona Räsäsen mukaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) hyökkäykset SDP:tä ja oppositiota kohtaan ovat sekä tekopyhiä että huvittavia.

-Valtiovarainministeri Purra jatkaa epätoivoisia hyökkäyksiään SDP:tä kohtaan, kun hallituksen omalla politiikalla velkavuori sen kuin kasvaa, työttömyys on Euroopan surkeinta ja konkurssit ennätystasolla, kommentoi kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Räsänen tiedotteessaan.

Räsäsen mukaan on huvittavaa, että valtiovarainministeri käy jo vuosi ennen vaaleja vaatimaan oppositiolta sopeutuslistoja, kun hallitus on itse epäonnistunut kaikissa keskeisissä talouspolitiikan tavoitteissaan.

-Kun oman politiikan surkeista tuloksista ei haluta puhua, niin nyt koetetaan epätoivoisesti kääntää huomio muualle haukkumalla oppositiota. Jos valtiovarainministeri käyttäisi yhtä paljon tarmoa Suomen talouden hoitoon voisivat hallituksen tavoitteen olla edes hitusen lähempänä.

– Nyt Orpon-Purran hallitus on jättämässä seuraajalleen karmaisevan talouspolitiikan perinnön paisuneena velkavuorena ja massatyöttömyytenä. Hallituksen on aivan turha hakea syyllisiä tähän oppositiosta tai edellisestä hallituksesta, Räsänen painottaa.

Hänen mukaansa nyt tulisi vahvistaa julkista taloutta edes kerran oikeudenmukaisesti ja perua tehoton yhteisöveron lasku pian alkavassa kehysriihessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU