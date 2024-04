Kansanedustaja varoittaa isosta riskistä – “Hallitus ei kuuntele”

Kvarnström (SDP): Suomalaiset ovat soteasioissa SDP:n linjalla ja vaativat riittävää rahoitusta hyvinvointialueille Monet hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä suunnittelevat säästötoimena palveluverkostonsa karsimista. SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström sanoo tiedotteessaan, että hallituksen vastaus tähän kriisiin on mitätön ja sen suunnitelmissa on ainoastaan leikkauksia.

Kvarnströmin mukaan SDP tarjoaa vaihtoehdon, joka on linjassa suomalaisten mielipiteen kanssa.

Hän toteaa, että uuden kyselyn mukaan “lähes 90 prosenttia suomalaisista on nimittäin sitä mieltä, että valtion tulee varmistaa kunnille ja hyvinvointialueille riittävä rahoitus lakisääteisten palvelujen tuottamiseen”.

– Hallitus ei kuuntele oppositiota, mutta voisiko hallitus kuunnella edes lähes koko kansan selkeää viestiä? Kvarnström kysyy tiedotteessaan.

– Taistelu lähipalveluista on käynnissä melkein kaikkialla Suomessa. Suuri osa nykyisistä ongelmallisista ehdotuksista voidaan välttää, jos hallitukselta löytyy tahtoa, mutta mitä tekee hallitus? Pahentaa tilannetta. Hallituksen lista toimenpiteistä terveyskriisin korjaamiseksi on lyhyt, erittäin lyhyt. Itse asiassa siinä ei ole yhtäkään kohtaa. Sen sijaan lista hallituksen toimenpiteistä, jotka lisäävät painetta terveydenhuoltoon, on valitettavasti pitkä, Kvarnström jatkaa.