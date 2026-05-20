Kansanedustaja: Vihreiden puoluekokous saattaa nostaa hallituskynnystä

Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) katsoo vihreiden ensi viikonlopun puoluekokouksen saattavan nostaa kynnystä tulevaan hallitukseen osallistumiselle. Demokraatti

Vihreiden puoluekokouksessa äänestetään sunnuntaina todennäköisesti siitä, pitäisikö vihreiden olla mukana parlamentaarisessa velkajarrusopimuksessa. Holopainen katsoo tiedotteessaan, että käsittely vaikuttaa eduskuntavaalien jälkeisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin.

– Vihreiden neuvotteluasema ei vahvistu, jos lähtökohtana pidetään hallitukseen menoa. Uskon, että velkakehityksen taittamisen puoluekokouskäsittely nostaa kynnystä sille, millä ehdoin hallitusvastuu on mahdollinen. Vihreiden tulee saada painavia sisällöllisiä tavoitteita läpi, jotta voimme olla mukana. Tämä on ennen kaikkea hallitusohjelmakysymys, Holopainen arvioi.

Holopainen palasi eduskuntaan maaliskuussa Pekka Haaviston siirryttyä YK-tehtävään, eikä hän ollut siten linjaamassa velkajarrupäätöksistä. Hän kertoo perehtyneensä velkajarrusopimuksen valmistelumateriaaliin ja puolueen keskusteluun puolesta ja vastaan.

– Suomen velkaantuminen ja taloudellinen tilanne ovat haastavia riippumatta siitä, mitä velkajarrusta on päätetty. Tämä johtuu pitkälti siitä, että koulutukseen ja uudistuvaan elinkeinorakenteeseen pohjautuva tuottavuuskehitys on ollut Suomessa hidasta. Puoluekokous tekee viikonloppuna oikean päätöksen, mihin ratkaisuun se sitten päätyykään. Näin puoluedemokratia toimii.

HOLOPAISEN mielestä olisi tärkeää sanoa selkeästi, ettei velkaantumisen taittaminen ole helppoa.

– Kokoomuksen johtama hallitus on jättämässä seuraavalle erittäin vaikean työttömyystilanteen ja taloudellisen lähtökohdan. Olen huolissani siitä, että kun liikkumavaraa on hyvin vähän, nykyisen hallituksen budjettipäätökset uhkaavat muodostua pohjaratkaisuksi. Samalla lähes kaikilla puolueilla on vaihtoehtobudjeteissaan lupauksia perua joitain hallituksen tekemiä ratkaisuja. Sen sijaan, että pohja otetaan annettuna, on välttämätöntä uskaltaa tarkastella myös sitä, mitä on tärkeintä muuttaa ja uudistaa.

Myös SDP:n tulevan viikonlopun puoluekokouksessa on käsittelyssä velkajarruun liittyviä aloitteita. Holopaisen mukaan aloitteet ovat tervetulleita. Tähän asti eri puolueissa on hänen mukaansa oltu turhan varovaisia velkajarrukeskustelussa.

– Talouspolitiikassa ei ole koskaan yhtä tietä, vaikka Suomessa usein antaudutaan yhteen taloustotuuteen. Etenkin Kokoomus tykkää esiintyä talouden totuudentorvena, vaikka sen talouspolitiikka on tullut Suomelle kalliiksi: velkasuhde ei ole taittunut ja työttömyys on EU-maiden korkeinta. Nykyinen hallitus on tehnyt ratkaisuja, joihin Suomella ei ole varaa ja joiden hyödyistä on vähän näyttöä, kuten yhteisöveron alentaminen ja suurituloisimpien veroalennukset. Seuraava hallitus lähtee väistämättä näitä korjaamaan, Holopainen sanoo.