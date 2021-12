Kansanedustajalta lista keinoja työllisyyden parantamiseksi – ”Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain useita miljardeja”

Marinin hallituksen alkuperäinen työllisyystavoite on pian toteutunut, iloitsee kansanedustaja Kim Berg (sd.). Hän kaipaa keinoja, joilla työllisyyttä parannettaisiin entisestään sen jälkeen, kun työllisyysaste on noussut 75 prosenttiin ja on saatu 80 000 lisätyöpaikkaa.