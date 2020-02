Kansanedustajalta napakka kuitti Antti Häkkäsen kritiikkiin: ”Sen moitteen hallitus kyllä kokoomukselta kestää”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kritisoi Lännen Median haastattelussa hallituksen politiikan linjaa. SDP:n kansanedustaja Kristiina Salonen huomauttaa nykyhallituksen linjan eroavan tietoisesti kokoomuksen aiemmin ajamasta linjasta.

DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kansalaiset halusivat muutosta ja sitä työtä nyt tehdään. Emme halunneet jatkaa sellaista politiikkaa, jossa tehtiin koulutusleikkauksia ja heikennettiin työttömyysturvaa, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen tiedotteessa.

– Kokoomuksen peräänkuuluttamat ikävät päätökset eivät ole meille merkki oikeasta suunnasta, vaan päätökset, jotka luovat yhteiskuntaan luottamusta, hyvinvointia ja tulevaisuususkoa. Marinin hallitus satsaa siksi voimakkaasti hyvinvointiin, koulutukseen, työllisyyspalveluihin ja infraan, hän sanoo.

Salonen muistuttaa, että Lännen Median tuoreen kyselyn mukaan 64 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tähänastiseen toimintaan.

– Tähän mennessä hallitus on jo tehnyt pienimpiin eläkkeisiin korotukset, poistanut epäoikeudenmukaisen aktiivimallin, palauttanut kaikille lapsille oikeuden täysiaikaiseen varhaiskasvatukseen ja sopinut perhevapaauudistuksesta, Salonen listaa.

– Ymmärrän, että kokoomuksen mielestä hallituksen politiikka on väärää, koska viemme esimerkiksi viimein vanhuspalvelulakiin sitovan henkilöstömitoituksen, jota kokoomus on vastustanut. Sen moitteen hallitus kyllä kokoomukselta kestää. Panostukset vanhustenhuoltoon on inhimillistä politiikkaa, jota kansan enemmistö odottaakin hallitukselta, muistuttaa Salonen.

Salonen painottaa Suomen kaltaisen pienen maan elävän osaamisesta, joten siksi paras vastaus tuleviin haasteisiin on hänen mielestään huolehtia suomalaisten osaamistasosta.

– Koulutukseen satsataan 350 miljoonaa euroa tänä vuonna. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste antaa kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä työelämässä. Toinen aste kun on nykyajan peruskoulutus.

– Tulevaisuuspäätökset kasvavat korkoa, jota on nyt vain maltettava odottaa yhden vuoden budjettia pidempään, Salonen sanoo.