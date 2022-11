Kansanedustajalta tiukka viesti: ”Tällä asialla pelaaminen pitäisi nyt lopettaa”

Vaikka keskusta ei ole sisällöllisesti esityksen takana, hallituksessa on Demokraatin tietojen mukaan sovittu, että lakiesitys saa edetä eduskuntaan riitaisena.

Jos keskusta ei tue lakia eduskunnassa, se vaatii läpimennäkseen oppositiopuolueiden tukea.

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsen Hussein al-Taee sanoo pitävänsä erittäin tärkeänä, että saamelaiskäräjälain uudistus viedään lainsäädäntöön mahdollisimman pian.

– EU:n alueen ainoalta alkuperäiskansalta on tullut runsaasti viestejä koskien saamelaiskäräjälain uudistusta. Näen erittäin tärkeänä, että lainsäädäntö saataisiin uudistettua tämän hallituskauden aikana, koska näin on kirjattu myös Marinin hallitusohjelmaankin. Ennen kaikkea uudistus täytyy saattaa voimaan senkin vuoksi, että lakiesitys on nyt sellaisessa muodossa, jonka saamelaiskäräjät ja saamelaiset itse hyväksyvät parannuksena asemaansa, al-Taee sanoo tiedotteessaan.