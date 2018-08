Kansanedustajalta tyly huomio hallituksen liikennepolitiikasta – ”300 miljoonan euron lisäys vaihtunut 400 miljoonan vähennykseksi”

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero peräänkuuluttaa luottamusta liikennepolitiikkaan.

Hänen mukaansa suomalainen elinkeinotoiminta tarvitsee vakaan ja ennustettavan näköalan liikennepolitiikalta.

Paateron mukaan puolueiden kesken saavutettu parlamentaarinen yksimielisyys liikenteen tulevien vuosien lisärahoitustarpeesta on muuttunut valtion budjettiesityksessä 300 miljoonan lisäyksestä 400 miljoonan vähennykseksi.

Kansanedustaja Paateron mielestä suomalainen liikennepolitiikka on ollut varsin tempoilevaa ja joskus on tuntunut, että vanhanajan siltarumpu-poliitikka ohjaa yhä vahvasti suunnittelua ja hankkeita.

– Viime vuosina tämä on näyttäytynyt niin, että rahoja on siirretty kehittämisestä ja suunnittelusta talvikunnossapitoon, uusista hankkeista perusväylänpitoon ja sen jälkeen perusväylänpidosta kehittämiseen ja suunnitteluun. Tällä kaudella on isoja uudistuksia esimerkiksi liikenneverkkoon yhtiöittämisestä ja käyttäjämaksuista lanseerattu esille ja sitten peruutettu, joka näissä tapauksissa on kyllä perusteltua.

”Suomi on nyt monia muita maita jäljessä TEN-rahoituksessa.”

Paateron mukaan Suomeen tarvitaan 12-vuotinen yli vaalikausien ulottuva parlamentaarinen liikenteen investointiohjelma, jotta suomalainen elinkeinotoiminta niin matkailun kuin teollisuuden osalta voi luottaa tulevaan ja tehdä investointeja.

– Valitettavasti ensimmäinen linjaus puolueiden välisestä parlamentaarisen työryhmän päätöksistä näyttää kaatuvan jo alkumetreillä, kun yhdessä sovittu 300 miljoonan euron lisärahoitus on valtion budjettiesityksessä muuttunut 400 miljoonan euron vähennykseksi.

– Toisaalta ollaksemme mukana EU TEN -liikennerahoituksessa, on suunnittelukauden oltava riittävä, jotta hankkeita voidaan ajaa sinne sisään.

– Suomi on nyt monia muita maita jäljessä TEN-rahoituksessa ja Suomelle logistiikka ja sen infra ovat pitkien etäisyyksien maassa elintärkeitä. Meidän tulee varautua myös muutoksiin, jotka johtuvat kaupungistumisesta, digitalisoitumisesta, elinkeinorakenteen muutoksista ja ilmastonmuutokseen liittyen päästöjen vähentämisen tarpeesta.