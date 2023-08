Kansanedustajalta vetoomus: 39 % leikkaus on ”täysin kohtuuton”

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy 25 miljoonan euron leikkaus vapaan sivistystyön rahoitukseen, josta 7 miljoonaa kohdistuu opintokeskuksiin. Tämä vastaa jopa 39 prosenttia opintokeskusten nykyisestä rahoituksesta, sanoo SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, joka pitää hallitusohjelman linjausta haitallisena osaamiselle, suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle ja demokratialle. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Opintokeskuksilla on laissa määritelty tavoite moniarvoisuuden turvaamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikuttamisen, päätöksenteon, yhdistystoiminnan ja kriisinkestävyyden taitoja. Kaikki nämä ovat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kannalta keskeisiä taitoja, joita tarvitsemme vahvan ja elävän demokratian ylläpitämiseksi. Näistä leikkaaminen ei lupaa hyvää maamme tulevaisuudelle, Eloranta toteaa tiedotteessaan.

SDP:n kansanedustaja viittaa Opintokeskukset ry:hyn, jonka mukaan leikkaus olisi tuhoisa ja romuttaisi järjestökoulutuksen ja uhkaisi monien oppilaitosten mahdollisuutta jatkaa toimintaansa tulevaisuudessa. Yhdistyksen mukaan leikkaukset tarkoittaisivat lähes välttämättä koulutusmaksujen merkittävää nousua oppijoille, mutta ei näe mahdolliseksi tilkitä rahoitusvajetta maksuilla.

– Hallituksen suunnittelema 39 prosentin leikkaus opintokeskusten perusrahoitukseen on täysin kohtuuton. Vahva ja toimiva kansalaisyhteiskunta on yksi suurista ylpeydenaiheistamme ja keskeinen osa suomalaista demokratiaa. Julkisen talouden kannalta 7 miljoonan euron leikkaus on melko merkityksetön, mutta opintokeskuksille jopa kohtalon kysymys. Hallituksen on syytä pohtia uudestaan linjauksensa vaikutuksia ja perua tämä kohtuuton leikkaus.