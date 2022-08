Kansanedustajalta vetoomus yli 300 terapeutin puolesta – vaatii rekisteröimistä

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on kirjoittanut vetoomuksen yli 300 terapeutin puolesta, joita Valvira ei rekisteröi. Hän vetoaa kirjoituksessaan niin Valviraan kuin tarvittaviin virkamiehiin, jotta asia saataisiin ratkaistua. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Suomessa on tällä hetkellä huutava pula osaavista psykoterapeuteista. Psykoterapiaan hakeutuu yhä useampi ja hoitoon on vaikea päästä monella paikkakunnalla”, vetoomus alkaa.

Al-Taeen mukaan perusterveydenhuollon vastaanotoilla kuulee kuukausittain potilaiden kertomuksia siitä, etteivät he löydä psykoterapeuttia Kelan kuntoutuspäätöksestä huolimatta.

”Tästä tilanteesta huolimatta Valvira on kieltäytynyt rekisteröimästä yli 300 psykoterapeuttia Suomessa, jotka ovat saaneet koulutuksen Helsingin psykoterapiainstituutissa (HPI) ja englantilaisessa yliopistossa University of West of England (UWE Bristol), ennen Brexitiä. Koulutus on järjestetty Suomessa ja suomen kielellä, mutta korkein hallinto-oikeus on linjannut tutkintojen olevan ulkomaisia, sillä tutkintotodistukset on myöntänyt brittiyliopisto. Täten Valviran mukaan koulutus ei vastaa suomalaista psykoterapeuttikoulutusta. Tämän perusteella Valvira on kieltäytynyt rekisteröimästä valmistuneiden ammattinimikkeitä, ja asia on päätynyt EU tuomioistuimen ratkaistavaksi”, kansanedustaja jatkaa.

Hänen mukaansa nyt on saatu EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun, joka kertoo, että toisessa EU-maassa suoritettu psykoterapiakoulutus tulisi hyväksyä.

”Valvira kuitenkin tulkitsi, että unionin tuomioistuimen päätös ei tuo pöytään mitään uutta, ja että koulutukseen osallistuneet eivät vieläkään saa oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikettä Suomessa. EU-tuomioistuin linjasi myös, että Suomessa viranomainen eli Valvira voi olla hyväksymättä toisessa EU-maassa myönnettyä tutkintotodistusta, jos tilanne on poikkeuksellinen. Tällöin Valviralla pitäisi olla EU-tuomioistuimen mukaan konkreettisiin seikkoihin perustuvia vakavia epäilyjä siitä, että hakijan tutkintotodistus ei ole todenperäinen. Valviran näkemyksen mukaan asiassa on kyse tuomion mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Esimerkiksi HPI sekä valmistuneiden alumniyhdistys Ratas ry kyseenalaistavat tämän väitteen.”

Al-Taeen mukaan tilanteeseen täytyy löytää ratkaisu, koska psykoterapeutteja tarvittaisiin terapiatarpeen kasvaessa ja nykyisten terapeuttien jäädessä eläkkeelle.

”Meidän tulee löytää keino, miten nämä psykoterapeutit pääsisivät töihin oikealla nimikkeellä. Mikäli Valvira kokee että heidän todistuksissaan on puutteita, rekisteröintiä ei saa siitäkään huolimatta hylätä suoraan, vaan valmistuneille on annettava mahdollisuus täydentää opintojaan. Näin myös Kela pääsisi hyödyntämään 300 uutta psykoterapeuttia palveluntuottajiksi. Siten yhteiskuntamme saisi nopeasti ison joukon kuntoutuspsykoterapian tekijöitä lisää, ja he pääsisivät auttamaan osaamisellaan niitä, jotka apua tarvitsevat”, kansanedustaja päättää.