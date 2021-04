Kansanedustajan mitta täynnä: nostaa esiin jo Temptation Islandin leirinuotion – ”Ei tällaisessa ole mitään järkeä”

Keskustan Mikko Kärnä on raivoissaan Lapin konkurssiuutisista. Kärnä toteaa tiedotteessaan, että koronan aiheuttama ravintola- ja matkailualan kriisi sekä sen seuraukset saavat hänet näkemään punaista. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Moni lappilainen matkailu- ja ravintola-alan yritys on mennyt pankkien ja verottajan toimien johdosta täysin tarpeettomasti konkurssiin. Konkursseja osattiin toki tässä kriisissä odottaa, mutta yrittäjien kohtelu raivostuttaa. Mitään inhimillisyyttä ei tunnu olevan, vaikka siihen tosiaankin olisi varaa. Yrittäminen ja yrittäjyys ei voi olla mikään Temptation Islandin leirinuotio, jossa ihmisiä kuulustellaan ja tuomitaan. Yrittäjiä on kannustettava ja myös epäonnistumisen on oltava mahdollista ilman kohtuuttomia seuraamuksia.”

Kärnä mukaan Suomeen tarvitaan viipymättä laki henkilökohtaisesta konkurssista.

”Meidän tulee luoda järjestelmä, jonka avulla entinen yrittäjät voivat hakeutua henkilökohtaiseen konkurssiin. Tämän jälkeen, esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, on vanhat velat nollattava ja yrittäjä voi taas yrittää. Ihmisen elämä on liian lyhyt vietettäväksi velkavankeudessa ja Suomi tarvitsee ihan jokaisen ahkeran yrittäjän. Nyt moni ahkera ihminen on vaarassa joutua kärsimykseen ilman omaa syytään koko loppuelämäkseen. Ei tällaisessa ole mitään järkeä.”