Kansanedustajat: Hallituksen on tärkeää pitää eduskunta ajan tasalla itärajan tilanteesta

SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Eemeli Peltonen pitävät tärkeänä, että hallitus pitää eduskunnan ajan tasalla tilanteen kehittymisestä itärajalla.

Hallitus on tänään tiedottanut päätöksestään avata Vaalimaan ja Niiralan raja-asemat. Eduskunnan hallintovaliokunnassa vaikuttavat Heinäluoma ja Peltonen toteavat tiedotteessaan, että hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia Suomen turvallisuudesta kaikissa olosuhteissa, samalla kansainväliset velvoitteemme huomioiden.

– Tässä hallituksella on ollut opposition tuki. Itärajan raja-asemien vaiheittaiseen sulkemiseen ja lopulta koko itärajan täyssulkuun päädyttiin, jotta Venäjän hybridivaikuttaminen saadaan loppumaan. On ollut välttämätöntä lähettää poikkeuksellisessa tilanteessa vahva viesti siitä, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista rajavaikuttamista, kiusantekoa tai painostusta, kaksikko sanoo tiedotteessa.

Kaksikko muistuttaa, että hallituksella on tarkin ja ajantasaisin tilannekuva siitä, millaisia toimia itärajan tilanne edellyttää Suomelta. Heidän mielestään on tärkeää ja välttämätöntä, että hallitus pitää eduskunnan ajan tasalla itärajan tilanteesta, koska ”tilanteen kehittymiseen liittyy runsaasti epävarmuutta”. Kansanedustajien mukaan hallituksen on myös tärkeää avata eduskunnalle tänään tehdyn päätöksen taustat.