Kansanedustajat vaativat hallitukselta näyttöjä – ”Nyt siihen on oivallinen tilaisuus”

Eduskunnan ympäristövaliokuntaan kuuluvat SDP:n kansanedustajat odottavat Petteri Orpon (kok.) hallitukselta näyttöjä EU:n ilmastovaikuttamisessa. EU:ssa muotoillaan seuraavaksi ilmastotavoitetta vuodelle 2040. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Hallituspuolueet ovat peräänkuuluttaneet oikea-aikaista, tehokasta ja Suomen edun mukaista vaikuttamista EU:ssa. Nyt siihen on oivallinen tilaisuus, kansanedustajat toteavat tiedotteessaan.

Kansanedustaja kritisoivat valtioneuvoston varovaista kantaa.

– Dubain ilmastokokouksesta tiedämme, etteivät nyt päätetyt toimet riitä maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Siksi EU:n täytyy kirittää omaa työtään. Mahdollisimman tiukat EU-tavoitteet palvelevat myös Suomen etua, sillä meillä on EU-tavoitteita kireämpi kansallinen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035, Pinja Perholehto (sd.) sanoo tiedotteessa.

Eveliina Heinäluoman (sd.) mukaan polun on oltava uskottava Pariisin 1,5 asteen tavoitteen suhteen.

– Tämä edellyttää, että EU on hiilineutraali jo ennen 2050 ja tarvitsemme vuoteen 2040 EU:n tasolla 90-95 %:n päästövähennyksiä, täsmentää ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja.

ILMASTOPOLITIIKAN ja Suomen kannan on SDP:n mukaan perustuttava asiantuntijatietoon, tutkimukseen ja tieteeseen. Nykyiset ilmastotoimet eivät ole maailmanlaajuisella tasolla riittäviä ja käynnissä olevalta YK:n ilmastokokoukselta odotetaan tiukempaa linjaa päästöjen vähentämisessä.

– EU:n täytyy kantaa vastuunsa globaalin ilmastokriisin torjunnassa. Fossiilisten päästöjen vähentäminen on oleellista, mutta myös vahvoja hiilinieluja tarvitaan. Täytyy olla tavoitteet sekä päästöjen vähentämiselle että nielujen kasvattamiselle mutta niin, että luonnonnieluille ja teknisille nieluille on erilliset tavoitteensa. Erityisesti turvemailla olisi paljon tehtävää maaperäpäästöjen vähentämiseksi ja tämä on myös kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa, arvioi kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.).

Marko Asellin (sd.) mukaan päästökauppa on ollut ja sen tulee jatkossakin olla tärkeä osa EU:n ilmastopolitiikkaa.

– Sitä tulee kehittää ja laajentaa tulevaisuudessa. Esimerkiksi suunnitelma laajentaa päästökauppa maataloussektorille vaatii Suomelta ennakkovaikuttamista nyt, kun asiaa vasta suunnitellaan, ja tähänkin hallituksen tulisi tarttua ajoissa, jotta lopputulos on hyvä myös suomalaiselle maataloudelle.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan sd-kansanedustajat jättivät yhdessä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa perjantaina eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon valtioneuvoston kantaan EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteesta.