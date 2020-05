”Kapteeni Tom” on pian Sir Tom – 100-vuotiaan tempaus hellytti koko kansakunnan

Britanniassa koronaepidemian vastaisen taistelun esikuvaksi noussut satavuotias sotaveteraani Tom Moore aateloidaan.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koko kansan ”kapteeni Tomina” tuntemasta virkeästä vanhuksesta tulee siis pian Sir Tom.

Moore nousi julkisuuteen huhtikuussa, kun hän aloitti tempauksen kerätäkseen rahaa Britannian kansalliselle terveydenhoitojärjestelmälle NHS:lle.

Syynä oli paitsi ajankohtainen koronaepidemia myös Mooren kiitollisuus aiemmin saamastaan hoidosta murtuneeseen lonkkaan sekä syöpään.

Moore lupasi kävellä sata kierrosta puutarhassa, jos NHS:lle kertyy lahjoituksia tuhat puntaa. Kapteeni Tomin maineen kasvettua rahaa onkin nyt kasassa jo lähes 40 miljoonaa puntaa.

Aasiassa toisessa maailmasodassa taistelleesta Mooresta on kevään aikana myös tullut vanhin esiintyjä, joka on noussut Britannian singlelistan ykköseksi. Moore levytti yhdessä NHS:n kuoron ja Michael Ballin kanssa kappaleen You’ll Never Walk Alone.

Intiassa ja Burmassa toiseen maailmasotaan osallistuneen Mooren satavuotispäivää juhlistettiin 30. huhtikuuta muun muassa Hurricane- ja Spitfire-hävittäjien ylilennolla. Samalla armeija ylensi kapteeni Tomin suoraan everstiksi.