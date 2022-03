Käräjäoikeus antaa tuomion Päijät-Hämeen laajasta Cannonball-huumejutusta

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antaa tänään tuomion laajasta Cannonball-huumejutusta. Jutussa on yli 20 syytettyä, joista osa syyttäjän mukaan kuuluu lakkautettavaksi vaadittuun moottoripyöräjengiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyttäjän mukaan kokonaisuudessa liikkui amfetamiinia, kokaiinia, MDMA:ta, marihuanaa ja huumausaineeksi luokiteltuja lääketabletteja. Syytteiden taustalla on iso kansainvälinen operaatio, jossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa.

Jutussa pääsyytettynä on Esko Eklund, jota viranomaiset ovat pitäneet Cannonballin johtajana ja joka esitutkinnan mukaan käytti Anomissa nimimerkkiä ”the human animal”.

Eklund kiistää syytteet kokonaisuudessaan. Oikeudelle toimittamassaan ennakkovastauksessa hän sanoo, ettei ole nyt tai ollut väitettyjen rikosten tekoaikaan Cannonballin johtaja, vaan sanoo vetäytyneensä kerhon toiminnasta vuonna 2019.

Hän myös kiistää käyttäneensä Anomissa nimimerkkiä the human animal sekä vaatii, ettei Anom-viestintää pitäisi edes käyttää todisteena, koska katsoo, että se on hankittu Suomen lakien vastaisesti.

STT kertoo Eklundin nimen poikkeuksellisesti käräjäkäsittelyn vaiheessa, koska kyse on syytteiden mukaan vakavasta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja Eklund on ollut jo esillä Cannonballin lakkauttamisasian yhteydessä.

Cannonballin lakkauttamiskanteen käsittely on kesken

Syyttäjät jättivät kanteen Cannonballin ja sen alayhdistys Squad 32:n lakkauttamiseksi Päijät-Hämeen käräjille syksyllä. Pääkäsittely lakkauttamiskanteesta alkaa huhtikuun lopulla.

Cannonball MC on vuonna 1991 Helsingissä perustettu jengi, jota viranomaiset pitävät järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Lakkauttamiskanteessaan syyttäjät katsovat, että Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen.

Cannonball on vaatinut lakkauttamiskanteen hylkäämistä ja sanoo, ettei se ole yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys, vaan moottoripyöräkerho, jonka lähes 200 jäsenestä suurella osalla ei ole rikosrekisteriä.

Myös lakkauttamisasiassa Eklund kiisti edustavansa Cannonballia tai olevansa edes sen jäsen. Sen sijaan kaksi muuta miestä toimitti oikeuteen väliintulohakemuksen, jossa toinen heistä sanoi olevansa Cannonballin presidentti ja toinen sen jäsen.

Kuun alussa Päijät-Hämeen käräjäoikeus päätti, että presidentiksi ilmoittautunut mies voi edustaa Cannonballia lakkauttamisoikeudenkäynnissä. Aiemmin syyttäjät olivat myöntäneet olevan mahdollista, että puheenjohtaja on vaihtunut.