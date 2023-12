Käräjäoikeus jatkoi terrorismirikoksista epäillyn venäläismiehen säilöönottoa

Helsingin käräjäoikeus määräsi STT:n tietojen mukaan maanantaina, että Ukrainassa terrorismirikoksista epäillyn venäläismiehen säilöönottoa jatketaan. Viranomaiset ja venäläismiehen oikeusavustaja eivät vahvista tietoa, ja käräjäoikeus on salannut säilöön otetun nimen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Käräjäoikeudessa maanantaina käsitellyn säilöönoton julkisista tiedoista kuitenkin ilmenee, että säilöönottamisen alkamispäivä, sitä vaatinut tutkinnanjohtaja ja säilöön otetun oikeusavustaja täsmäävät venäläiseen Voislav Tordeniin.

Rajavartiolaitos otti Tordenin perjantaina säilöön selvittääkseen hänen maassa oleskelunsa edellytyksiä. Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi kertoi maanantaina STT:lle, että Tordenin säilöönottoa vaaditaan jatkettavaksi, mutta hän ei iltapäivällä kommentoinut enää säilöönottopäätöstä.

TORDEN, 36, vapautettiin perjantaina korkeimman oikeuden (KKO) päätettyä, ettei Suomi voi luovuttaa häntä Ukrainaan oikeudenkäyntiä varten maan heikkojen vankilaolojen vuoksi. KKO:n päätöksen myötä Suomi ei lain mukaan voi luovuttaa Tordenia Ukrainaan. Rajavartiolaitos otti kuitenkin hänet saman tien uudestaan säilöön ulkomaalaislain nojalla.

Ulkomaalaislain mukaan säilöönoton jatkamista on käsiteltävä käräjäoikeudessa neljän päivän kuluessa säilöön ottamisesta. Apulaiskomentaja Hirvi ei kertonut tarkemmin, millä perusteella säilöönoton jatkamista vaaditaan.

Tordenin avustaja Heikki Lampela oli maanantaina vaitonainen päämiehensä tilanteesta.

- Pidän tällä hetkellä vähän vaitonaista linjaa, vähän radiohiljaisuutta, ettei kukaan ala turhaan innostumaan mistään, Lampela sanoi ainoastaan.

Torden oli ennen KKO:n perjantaista päätöstä ollut heinäkuusta asti säilöön otettuna odottamassa Ukrainan luovutuspyynnön käsittelyä.

SUOMI ei luovuta Tordenia Ukrainalle, mutta on mahdollista, että Suomi käynnistää oman esitutkinnan Tordenia koskevista rikosepäilyistä.

Tordenin tapauksessa on kyse ulkomailla tehdyistä epäillyistä terrorismirikoksista, jolloin toimivalta esitutkinnan käynnistämisessä on valtakunnansyyttäjällä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoi STT:lle maanantaina, että asia on selvittelyssä.

Torden on kiistänyt rikosepäilyt. Hän on Jan Petrovski -nimellä EU:n pakotelistalla. Perustelujen mukaan hän on venäläisen Rusitsh-sotilasryhmän perustajajäsen ja yksi sen komentajista. Ryhmän on katsottu toimineen Ukrainassa palkkasotilasyhtiö Wagnerin yhteydessä.

Petrovski sai aikanaan oleskeluluvan Suomeen Torden-nimellä ja vaimonsa opiskelupaikan perusteella. Torden jäi kuitenkin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime heinäkuussa yrittäessään nousta Nizzan-lennolle.

Markku Uhari, Maria Rosvall / STT