Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 78-vuotiaan miehen vankeuteen vedätysyrityksestä, joka kohdistui kokoomuksen entiseen kansanedustajaan Eero Lehteen. Mies vaati Lehteä maksamaan yli 13 miljoonan euron velkaa, joka oikeuden mukaan oli perusteeton. Lasku liittyi keräilyrahatoimintaan, jossa Lehti oli vuosia sitten ollut mukana.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Vastaaja on lähettänyt Lehdelle 31.10.2014 päivätyn laskun, jossa hän on vaatinut Lehteä suorittamaan yhteensä 13 074 507,22 euroa. Tämän jälkeen vastaaja on vaatinut suoritusta useasti Lehdeltä sähköpostitse, käräjäoikeuden päätöksessä sanotaan.

Oikeuden mukaan Lehden kieltäydyttyä maksusta mies alkoi periä perusteettomaksi tietämäänsä velkaa käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus piti tekoa suunnitelmallisena ja katsoi, että sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja vastaavasti yritetty aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Heikki Ilmari Loukasmäki, 78, tuomittiin törkeän petoksen yrityksestä kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Loukasmäen lisäksi syytettynä oli toinenkin mies, mutta hänen osaltaan syyte kaatui.