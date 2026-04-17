Käräjäoikeus päätti työntekijöiden hyväksi: Stora Enso ei olisi saanut keskeyttää paperiliittolaisten palkanmaksua lakon aikaan

Oulun käräjäoikeuden päätöksen mukaan Stora Enso ei olisi saanut keskeyttää paperiliittolaisten palkanmaksua Oulun tehtaallaan kevään 2024 poliittisten lakkojen aikaan.

Käräjäoikeus linjasi, että yhtiön olisi pitänyt maksaa työntekijöiden palkka, koska poliittisilla lakoilla ei ollut riippuvuussuhdetta paperiliittolaisten työntekijöiden työehtoihin Stora Ensolla.

– Päätös oli odotettu, koska Paperiliitto ei osallistunut näihin työnteon estäneisiin lakkoihin maaliskuussa 2024. Ratkaisu on siinä mielessä merkittävä, että kyseisen työsopimuslain kohdasta ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, Paperiliiton lakimies Juha Koivisto sanoo tiedotteessa.

Maaliskuussa 2024 tehdas ajettiin alas SAK:n liittojen poliittisten lakkojen vuoksi. Lakossa olivat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Auto- ja kuljetustyöntekijäliitto AKT:n jäsenet.

Oulun käräjäoikeus velvoitti Stora Enson maksamaan 186 työntekijälle palkkasaatavat niiden seitsemän päivän ajalta, jolloin heidän työntekonsa keskeytyi toisen alan ammattiliittojen järjestämän poliittisen lakon takia. Oikeuden päätös ei ole lainvoimainen.

Paperiliitto kertoo tiedotteessa, että liiton ja UPM:n välillä on kesken vastaava palkkakiista, jonka pääkäsittely oli aiemmin tällä viikolla. Oikeuden päätöstä odotetaan toukokuun loppupuolella.

Asiasta on aiemmin uutisoinut Yle.