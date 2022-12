Käräjäoikeus vangitsi kolme pahoinpitelyistä epäiltyä järjestyksenvalvojaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona kolme pahoinpitelyistä epäiltyä järjestyksenvalvojaa. Vangitut ovat parikymppisiä miehiä, ja kaikkia epäillään useammasta kuin yhdestä väkivallanteosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Osa vangitsemisvaatimuksen perusteena olleista epäillyistä rikoksista on tapahtunut tässä kuussa. Kaikkia kolmea epäillään Vantaalla 12. joulukuuta tapahtuneesta perusmuotoisesta pahoinpitelystä. Kahta epäillään 5. joulukuuta tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä ja yhtä itsenäisyyspäivänä tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Turvallisuusalan yritys Avarn Security kertoi keskiviikkona päättäneensä pahoinpitelyistä epäiltyjen järjestyksenvalvojien työsuhteet.

- Olemme pahoillamme, että joukkoomme on päässyt henkilöitä, joita poliisin tutkinnan perusteella on syytä epäillä vakavista rikoksista. Tuomitsemme kaiken epäammattimaisen käytöksen, ja laittomuuksille meillä on selkeä nollatoleranssi, Avarn Securityn tiedotteessa sanotaan.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi maanantaina epäilevänsä kuutta järjestyksenvalvojaa työaikana tehdystä väkivallasta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pääradan lähettyvillä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Poliisin mukaan tekoja yhdistää järjestyksenvalvojien toimivallan räikeä ylittäminen sekä uhrien nöyryytys ja alistaminen. Uhreja on esimerkiksi lyöty teleskooppipampulla ja potkittu.

Poliisin mukaan pahoinpitelykokonaisuus paljastui, kun yksittäinen sivullinen ilmoitti poliisille pahoinpitelystä. Poliisi kertoi maanantaina etsivänsä vielä tunnistamattomia uhreja kahdeksassa eri pahoinpitelytapauksessa. Uhrit voivat olla yhteydessä osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.

AVARN Securityn toimitusjohtaja Niclas Sacklén sanoo, että jokaisesta vartijan tai järjestyksenvalvojan kohtaamasta tilanteesta kuuluu kirjata tapahtumaraportti.

- Joka päivä jokaisessa vuorossa, jonka meillä vartija tai järjestyksenvalvoja tekee, kun on tapahtunut jotain, oli voimankäyttöä tai ilman voimankäyttöä, tehdään tapahtumaraportti, joka arkistoidaan ja käydään läpi, Sacklén sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa 90 prosentissa tapahtumista ei ole voimankäyttöä.

Yhtiö tekee tutkinnassa olevien tilanteiden osalta yhteistyötä poliisin kanssa, eikä niitä siitä syystä kommentoida tarkemmin. Sacklén arvioi, ettei niistä todennäköisesti löydy kirjauksia.

- En voi muuta kuin arvella, mutta tokkopa epäillyt ovat tehneet mitään raporttia, sillä epäillyt teot ovat vastoin kaikkia valtuuksia.

Sacklén sanoo, että yhtiölle tulee äärimmäisen harvoin ilmoituksia vartijoiden tai järjestyksenvalvojien toimivallan ylityksistä. Edellisen kerran yhtiön vartija tai järjestyksenvalvoja on hänen mukaansa tuomittu väärinkäytöksestä vuonna 2016.

Sacklén kertoo, että yhtiössä on käytössä EU-direktiivin mukainen ilmiantokanava, jossa työntekijä voi ilmoittaa työssä havaitsemistaan epäkohdista.

- Jos joku havaitsee tällaista tai jotain muuta väärinkäytöstä, henkilö voi ilmoittaa siitä nimettömänä niin sanotun whistle blower -linkin kautta.