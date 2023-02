Kari Rajamäki: Jos työperäinen maahanmuutto vapautetaan kokonaan, syntyy laittoman maahantulon järjestämiseen keskittyviä ”liettualaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä”

Kokoomus ja porvaripuolueet rummuttavat saatavuusharkinnan poistoa. Se loisi Suomeen vapaat työmarkkinat ja veisi Suomen Ruotsin tielle. Tänne voisi tulla EU:n ulkopuolelta mistä tahansa ja mille tahansa alalle. Kari Rajamäki

Ruotsi on ainoa maa, joka on sen testannut ja erityisosaajien saamisen sijasta se on tehnyt maasta hollituvan, johon erityisesti vippas-firmoilla saadaan vapaasti maahan halpatyövoimaa.

Ruotsissa työmarkkinoiden epävakaus, maahanmuuton määrällisen ja laadullisen hallinnan pettäminen sekä kotouttamisen epäonnistuminen ovat johtaneet alueelliseen syrjäytymiseen ja luoneet myös rikollisen jengijärjestäytymisen. Naapurissa nähdään jo Amerikan mallisten työmarkkinoiden ja ihmisten sosiaalisen syrjäytymisen seuraukset. Poliisi väistää tietyt alueet ja luovuttaa ne aseistautuneille ryhmille.

KOTIMAISET osaajat muun muassa hoitotyössä ja kiinteistötehtävissä kokevat, että kyseessä on kovien markkinavoimien taholta tuleva voimakas vastustus, jolla estetään näiden alojen houkuttavuuden lisääminen sellaisella palkkatasolla, jolla perheet pärjäisivät esimerkiksi Etelä-Suomessa. Vuokratyövoiman välittäminen lisääntyisi sekä työntekijöiden työehtojen valvonta, työturvallisuus ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu heikentyisivät.

Sisäministerinä 2003-2007 linjasin, että maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta on tärkeätä työmarkkinoiden vakauden, kotouttamisen ja sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä laittoman maahanmuuton ja terrorismin torjumiseksi.

Suomessa erityisosaajille ei ole nytkään saatavuusharkintaa ja alueittain muitakin ryhmiä on vapautettu saatavuusharkinnasta. Olemme rajalla, jossa voidaan siis tehdä alueittain ja tarpeen mukaan muutoksia saatavuusharkintaan ja näin pitää maahanmuutto hallittuna.

Suomessa on nyt viimeinen hetki avata talouden, politiikan ja hallinnon rakenteiden ongelmat ja tunnistaa kasvava moraalikato ja ahneuden kasvu.

JOS työperäinen maahanmuutto vapautetaan kokonaan, syntyy erilaisia laittoman maahantulon järjestämiseen keskittyviä ”liettualaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä”, joiden työntekijät kelpaavat orjatyöhön Tampereenkin työmaille. Eli työehdot paperilla kunnossa ja ilman saatavuusharkintaa maahan.

Halpatyövoiman maahantulo lisääntyisi ja samalla syntyisivät kahdet työmarkkinat. Kokoomus ajaa tätä vahvasti ja on samalla linjannut sosiaaliturvan, koulutuksen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelujen leikkaukset.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunnan laiminlyöminen luo hallitsemattoman sisäisen turvallisuuden vaarantumisen, jota ei korjata poliisien määrällä vaan poliisityön sisällön painottamisella ennaltaehkäisyyn.

OECD:N raportti kritisoi hiljan Suomen kykyä käsitellä korruptiota. Poliisihallituksen eli niin sanotun Paateron palatsin jäljiltä tuhottiin sisäministerinä 2003 perustettavaksi määräämäni pimeän ulkomaisen työvoiman torjuntayksikkö (PUT) ja samoin harmaan talouden sekä vero-ja konkurssirikosten selvittäminen hidastui. Esimerkiksi Satakunnan rakennusliiton esille tuoma työntekijöiden oikeuksien rikkominen jätettiin Porin poliisin laatikkoon tutkimatta.

Laittoman maahanmuuton ehkäisyn ja pimeän työvoiman torjunnan laiminlyönti kasvattaa orjatyön ja ihmiskaupan määrää. Ollaan pahasti harhassa, jos TEM ja ministerit kertovat, että syylliset voivat saada jopa ”puolen vuoden rekry-kiellon” eli karenssin tuoda uutta työvoimaa maahan.

Nämä vakavat rikokset ovat asioita, joiden pitää johtaa sisä- ja oikeusministeriön vahvalla panoksella rikosten käsittelyyn ja tuomioon. Nykyinen toiminta ei patoa väärinkäytöksiä, vaan jopa tekee siitä laittoman maahanmuuton väylän.

Samoin ammattikorkeakoulujen opiskelijahankinta riskimaista edellyttää maahanmuuttoviranomaisten tarkan kontrollin. Merkittäviltä osin tässä on havaittu maahantuloväylän hakemista jatkamista täältä muun muassa muihin Schengen maihin.

Vuoden 2007 tammikuussa varoitin sisäministerinä porvarien kovien arvojen olevan uhka Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Kokoomuksen vaatimuksista huolimatta en pyytänyt anteeksi enkä perunut sanomaani. Kuten turvallisuuden etulinjassa oleva Mika Kari (Demokraatti 23.12) totesi, turvallisuuspuolen ministerit ovat vuoden 2007 jälkeen olleet porvareita. Erityisesti yhden puolueen rakenteet vaarantavat turvallisuusjärjestelmän uskottavuuden ja myös oikeusvaltion toimintakyvyn.

Kirjoittaja on valtiopäiväneuvos (sd.) ja entinen sisäministeri.