Kari Rajamäki: Kansallisvarallisuus, kenen taskussa?

Suomen kansallisen kehityksen, teollisuuden ja turvallisuusrakenteen luomisessa on valtionomistus ollut keskeistä. Rahavallan ja yksityisten sijoittajien huomio on herännyt aina, kun on ollut mahdollista rahastaa luotua varallisuutta. Tätä on suuntautunut valtion menestyneeseen toimintaan metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa.