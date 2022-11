Kari Rajamäki: Kokoomuksen johtama toiminta on vakavinta vastakkainasettelua

Koronan ja Venäjän hyökkäyksen järistykset horjuttavat sosiaalisen turvallisuuden rakenteita. Kari Rajamäki

Kriisinsietokykyä eivät paranna puheet ja rumpujen paukutus eikä sotatieteiden tohtori Jarno Limnellin ”ilmoitus” GSD Nordicin turvallisuusliitteessä Suomen Kuvalehdessä. ”Niin kauan kuin pidämme yhtä ja vältämme turhaa vastakkainasettelua ja jakolinjoja olemme vahva ja kestävä kansa.”

Kokoomuslaisen poliitikon puolustusvoimille tekemässä tutkimuksessa vuonna 2008 hän katsoi sisäministeriön jäsenyyden ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa olleen vain sisäministeriön poliisin ja rajavartioston ym. määrärahojen puolustamista.

Puolustusministeriön aseman ylikorostuminen poisti sisäministeriön utvan virallisesta vahvuudesta. Sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan erottaminen on virhe, koska uhkakuvat edellyttävät toimintakykyä, jossa kriisinhallinta on kokonaisvaltaista, tavoitesidonnaista eikä pirstottu hallinnollisten tai toimintakulttuurin raja-aitojen mukaan. Afganistanin luulisi vihdoin opettaneen, että sotilaallinen kriisinhallinta on myös merkittäviltä osin infran rakentamista, koulukuljetusten turvaamista ja palokuntalaisena toimimista jne.

KOKOOMUS on miehittänyt keskeisesti turvallisuusrakenteet ja on vahvasti hallinnon, politiikan ja talouden ytimissä. Samaan aikaan kun Orpon johtama kokoomus, Häkämiehen johtama EK, Veronmaksajain Keskusliiton ja Suomen Yrittäjien kokoomuslainen johto julistaa vastakkainasettelua korostavaa linjaa ajaen suomalaisten arjen perustan vaikeutumista samalla rahavallan edut tiukasti suojellen. Näin esimerkiksi suurituloisille kohdistettuihin perusteettomiin veroalennuksiin ei kajota!

Kokoomus julistaa miljardin leikkauksia sosiaaliturvaan. Samoin kokoomuksen johtava toimija EK:ssa. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen vastustaa osakeverohuojennuksen epäoikeudenmukaisuuden korjausta.

Finnwatchin Sonja Finér (Helsingin Sanomat 14.11.) tuo esiin hallituksessa aiemmin sovitun ja myös muun muassa Vesa Vihriälän työryhmän vuonna 2020 suositteleman listaamattomien yhtiöiden veroedun pienentämisen. Kokoomus yhdessä keskustan ja PS:n ja muiden porvarien kanssa sumuttavat tavallisia kansalaisia ja yrittäjiä maksamaan nämä normijärjestelystä poikkeavat edut eli ensi vuonna yli 800 miljoonaa euroa henkilöille, jotka ei edes välttämättä toimi yrittäjinä omistamissaan yhtiöissä.

Minusta tämä kokoomuksen johtama toiminta on vakavinta vastakkainasettelua ja vaarantaa kansallisen eheyden ja luottamuksen ilmapiiriä!

SISÄMINISTERINÄ tammikuussa 2007 varoitin porvaripuolueiden keskinäisen kuhertelun johtavan ideologisen vastakkainasettelun kärjistymiseen (Kaleva). Näen myös nyt koventuneiden arvojen uhkaavan ensisijaisesti Suomen sisäistä turvallisuutta. Taloudellinen toimeentulo sekä ihmisten turvattomuus arjessa ja työelämässä ovat suurimpia turvallisuusriskejä! En pyytänyt näkemystäni porvareilta anteeksi ja pidän syrjäytymisriskiä tänään vielä vakavampana turvallisuusuhkana. Lapsiköyhyys on noussut 170 000 lapseen, mielenterveyspalvelujen saanti ja hoitoviiveet kärjistyvät.

Laajan turvallisuuden kokonaistoimijat tulee saattaa parlamentaarisen ja perustuslaillisen ohjauksen piiriin. Hoitoalan ja lastensuojelun toimijat tarvitsevat taloudellista tukea ja ymmärrystä etulinjan toiminnalleen. Soten synty luo mustaa aukkoa ja siihen ei sovi valtiovarainministeriön kaavamainen viikate.

Yhteisvastuu ja selviytyminen edellyttävät kansallisesti vahvempaa osallistumista sekä veronmaksukyvyn paremmin huomioon ottavia veronkorotuksia. Tämä on ainoa tapa, jolla sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja turvallisen Suomen rakentaminen onnistuu. Kansallista selviytymistä ja edustuksellista demokratiaa on vahvistettava.

Kirjoittaja on valtiopäiväneuvos.