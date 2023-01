”Kärsivällisyytemme on loppu” – Teollisuusliitolta ensimmäiset lakkovaroitukset

Teollisuusliitto on jättänyt tänään ensimmäiset lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle sekä Kemianteollisuus ry:lle. Osapuolten väliset erimielisyydet liittyvät tulevaan palkkaratkaisuun. DEMOKRAATTI Demokraatti

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo tiedotteessa, ettei nähnyt vaihtoehtoja lakkovaroitusten jättämiselle. Hänen mukaansa työnantaja ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta.

– Hintojen nousu haastaa työntekijöiden mahdollisuuksia selvitä arjen menoista ja kustannuksista. Palkankorotuksia tarvitaan, koska eläminen on kallistunut. Ihmisten on tultava palkallaan toimeen, Aalto toteaa.

Teollisuusliiton mukaan palkankorotukset eivät vaaranna Suomen vahvaa kilpailukykyä. Se huomauttaa, että teollisuuden kilpailijamaissa, kuten Saksassa, on vuoden 2022 aikana tehty aiempia vuosia suurempia palkkaratkaisuja. Jo vuosikymmenen jatkunut maltillinen palkkapolitiikka yhdessä kilpailijamaiden nousevien palkkakustannusten kanssa luovat tilaa palkankorotuksille myös Suomessa, Teollisuusliitto näkee.

– Teollisuusliiton palkkavaatimukset eivät vaaranna kilpailukykyä, mutta niillä turvataan talouden ostovoimaa. Kotitalouksien heikentynyt luottamus on keskeisin syy sille, miksi Suomi saattaa pian olla taantumassa. Paras tapa vahvistaa luottamusta on palkkojen korottaminen, Aalto painottaa.

Teollisuusliiton ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7 200 työntekijää.

TOIMIPAIKKAKOHTAISTEN lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialoille ylityökiellon.

– Tarkoin rajatun lakkovaroituksen ja toimialakohtaisten ylityökieltojen tarkoituksena on varata työnantajalle viimeinen mahdollisuus sopia palkankorotuksia koskevat erimielisyydet ennen työnseisauksien laajentumista koskemaan useampaa teollisuuden yritystä sekä mahdollisesti teollisuuden ulkopuolisia toimialoja, Aalto toteaa.

Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset ovat voimassa 1.2.- 3.2.2023 välisellä ajalla. Tarkemmat tiedot lakon piirissä olevista toimipaikoista ja yrityksistä löytyvät Teollisuusliiton verkkosivuilta.

Teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialojen ylityökiellot ovat voimassa 18.1. – 3.2.2023 välisellä ajalla. Ylityökiellot astuvat voimaan ensi yönä klo 00.00.

Ylityökielto ja toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Teknologiateollisuuden sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2022 alusta. Kemianteollisuudessa sopimukseton tila alkoi vuoden 2023 alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n sekä Teollisuusliiton ja Kemianteollisuus ry:n välillä kariutuivat tuloksettomina maanantaina 16.1.2023.