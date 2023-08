Käsikirjoittajien ja näyttelijöiden työtaistelu lamautti elokuva-alan Yhdysvalloissa

Näyttelijät liittyivät käsikirjoittajien lakkoon heinäkuun puolivälissä. Näyttelijöiden liitto SAG-AFTRA ei ole joutunut turvautumaan lakkoon yli 40 vuoteen.

Sekä käsikirjoittajat että näyttelijät vaativat muun muassa selkeyttä rojalteihin, joita saadaan sarjojen ja elokuvien uusinnoista ja mahdollisesta menestyksestä. Tällaiset piirteet ovat menneet Hollywoodissa uusiksi suoratoistopalvelujen jakelulogiikassa, jossa teos pysyy yhdellä alustalla vuosikausia.

Aiemmin rojalteja kertyi esimerkiksi eri televisiokanavilta, ja ne olivat merkittävä osa palkkioiden ennakoitavaa kokonaisuutta. Sekä käsikirjoittajia että näyttelijöitä huolettaa myös tekoäly.

Näyttelijöiden lakon on uskottu jatkuvan ainakin kuukausia. Sen seurauksena Emmy-gaalaa on jo siirretty määrittelemättömästi eteenpäin syyskuulta. Elo-syyskuun vaihteessa järjestettävien Venetsian elokuvajuhlien avajaiselokuvaksi julkistettu Challengers vaihtui italialaiseen draamaelokuvaan, ja ohjelmistossa on muutenkin poikkeuksellisen vähän Hollywood-elokuvaa.