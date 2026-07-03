”Käsillä on hallituksen kesäteatteri” – Oppositiossa hämmästellään kokoomuksen toimintaa

Kokoomusministereiden eilen esittämä kritiikki sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminta sosiaalityön tutkimusrahoituksen linjauksissa oudoksuttaa oppositiossa. Pääministeri Petteri Orpolta (kok.) vaaditaan selkeyttä hallituksen linjaan. Demokraatti Demokraatti

Kokoomuksen ministerit Hanna-Kaisa Ikonen, Mari-Leena Talvitie ja Karoliina Partanen viestivät eilen sosiaalisessa mediassa, ettei politiikka saa puuttua tieteen vapauteen ja että tutkimusrahoituksen on perustuttava avoimiin ja tieteellisiin perusteisiin.

Kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto ja kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) pitävät viestiä oikeana, mutta ihmettelevät sen ajoitusta. Perholehto kuvailee ulostuloa hurskasteluksi ja sanoo sen olevan räikeässä ristiriidassa hallituksen tekojen kanssa.

– Jos kokoomus kerran pitää Rydmanin toimintaa niin vakavana ongelmana, miksi se antoi hänelle vastikään viime viikolla eduskunnan luottamusäänestyksessä täyden tukensa? Uskottavaa ei ole se, että ensin äänestetään ministerin puolesta ja seuraavalla viikolla yritetään hätäpäissään irtisanoutua jälleen hänen toiminnastaan, Perholehto toteaa tiedotteessaan.

– Kokoomusministerit reagoivat rahoitussotkuun viiveellä, vaikka he olisivat voineet puuttua asiaan jo viikkoa aiemmin. Herää kysymys, pyrkiikö kokoomus siirtämään huomion pois omista vaalirahoituskytköksistään, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.

RYDMAN myönsi sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkanmiesesitystä. Hän kertoi kesäkuussa lukeneensa hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat läpi itse. Hän on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen valintojaan.

Rydmanin toimintaa on pidetty poikkeuksellisena ja se on herättänyt laajaa kritiikkiä. Tutkijat ovat kyseenalaistaneet päätöksen perusteet. Ainakin Itä-Suomen yliopisto tekee oikaisuvaatimuksen Rydmanin päätöksestä.

Lohikoski muistuttaa, että Suomessa on totuttu siihen, etteivät poliitikot puutu tieteeseen. Hänen mukaansa Rydman osoittaa toiminnallaan avointa halveksuntaa perustuslakia, eduskunnan budjettivaltaa ja tiedemaailman asiantuntijuutta kohtaan.

– Vaikuttaa siltä, että ministeri luulee olevansa (Unkarin ex-pääministeri Viktor) Orbán tai (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump, hän sanoo tiedotteessaan.

Lohikoski pitää ministerien viestiä äärimmäisen nolona todisteena hallituksen sisäisestä tilasta. Hän myös vaatii, että pääministeri selventää hallituksen linjaa suhteessa Rydmanin toimintaan ja yleisesti tieteen vapauteen.

– Wannabe-Orbán on ajanut hallituksen sekasortoon ja kokoomus yrittää jo epätoivoisesti esiintyä hallituksen sisäisenä oppositiona. Pääministeri Orpon tulisi joko selventää hallituksen linja suhteessa tutkimusrahoitukseen tai tunnustaa, ettei tilanne ole hänen hallinnassaan ja vetää tarvittavat johtopäätökset, Lohikoski vaatii.

Perholehto huomauttaa, ettei kyse ole yksittäistapauksesta, vaan toistuvasta toimintamallista. Hän nostaa esiin Rydmanin esittelemät ”umpi-ideologiset Stea-avustuskriteerit”.

– Hallituksen pakka on kokonaisuutena sekaisin kuin seinäkello. Ministerit moittivat toisiaan julkisuudessa samalla, kun Rydman käynnistelee omaa vaalikampanjaansa. Käsillä on hallituksen kesäteatteri, joka ei herätä luottamusta vaan vakavan kysymyksen toimintakyvystä.

– Kokoomus ei voi esiintyä hurskaana sivustakatsojana, sillä se on itse hallituksen suurin puolue. Rydman toimii juuri niin pitkälle kuin pääministeri ja muut hallituspuolueet sallivat hänen toimia, Perholehto toteaa.