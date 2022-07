”Käsittämätöntä, että Kalle jaksaa aina yllättää” – pohja-ajoilla ratkaistiin tämäkin ralli! Juhliiko kaksi suomalaista maailmanmestaruutta jo Kreikassa?

Viron MM-ralli, tämän kauden seitsemäs, ratkaistiin jälleen nopeudella. Toyotan Kalle Rovanperä ajoi näytöstyyliin kauden viidennen voittonsa ja uusi jo toisen voittonsa Tartossa. Pertti Knuuttila

Hän naputti rallissa 14 pohja-aikaa ja kasvatti MM-sarjan johtonsa jo 83 pisteeseen ennen Hyundain Thierry Neuvillea.

Toiseksi Virossa ajoi Kallen tallitoveri, walesilainen Elfyn Evans. Rallin 24 erikoiskokeesta ajettiin nopeimmat ajat Toyotalla kahta vaille kaikille. Se oli vahva suoritus ja näyttö vauhdista ja luotettavuudesta.

Yllättäen Hyundain virolainen Ott Tänak ei pystynyt vastaamaan vauhtiin kotikisassaan, vaikka kolmanneksi ajoikin. Hän pystyi vain yhteen pohja-aikaan – ja senkin tasa-ajalla Rovanperän kanssa.

Niinpä Toyotan tallipäälliköllä Jari-Matti Latvalalla oli helppo tehtävä jakaa tunnustusta kuljettajilleen.

– Olen tyytyväinen sijoituksiin yksi ja kaksi. Myös Esapekka Lappi (6.) ja Takamoto Katsuta (5.) ajoivat kelpo suoritukset. Käsittämätöntä, että Kalle jaksaa aina yllättää. Kun keli on huono, niin Kalle käyttää tilanteen hyväksi. Tekeminen on vahvaa. Kaikki onnistuu, vaikea on kenenkään tulla väliin mestaruustaistelussa. Me ollaan onnistuttu auton kanssa hyvin ja kuskit luottavat autoon, Latvala summasi tuplavoittorallin.

Alati muuttuneissa keliolosuhteissa pystyi Rovanperä hyödyntämään perjantaina, rallin pisimpänä päivänä, aura-auton roolinsa. Sateen alta kuivalla ajamaan päässyt Rovanperä nappasi rallin johtopaikan, jota ei enää menettänyt.

– Ihan hyvä suoritus loppua kohti. Huomattiin, että keli vähän parani viimeisellä, Rovanperä sanoi maalissa napattuaan jo kauden kolmannen täyspotin 25 pistettä ja 5 lisäpistettä viimeiseltä power-stagelta.

– Perjantaina ei pystytty ensimmäisellä lenkillä vastaamaan vauhtiin. Muutoin vauhti on hyvä ja pystyy puristamaan vielä vähän lisää. Tuolla piste-erolla pitää mestaruuttakin miettiä ja hoitaa sekin. Kyllä ensimmäinen voitto täällä Virossa viime vuonna oli hienompi. Hyvät on fiilikset. Muutamia pikkuvirheitä tuli, mutta ei mitään isompaa, kuittasi 21-vuotias ihmemies Rovanperä.

”Ei ole sanoja, joilla kuvata sitä jätkää.”

Rallissa kaksi pohja-aikaa ajanut Lappi paransi ajoaan loppua kohti, mutta jarruvika ja yksi rengasrikko pilasivat sijoituksen.

– Jyväskylään on nyt aineksia mennä. Nyt ajetaan Belgian ja sitten Jyväskylän testit. Vauhti on ollut hyvää joka paikassa, Lappi tiivisti.

Hän jakoi myös tunnustusta Rovanperän ajosta.

– Ei ole sanoja, joilla kuvata sitä jätkää. Minusta hän kovempi kuin Sebastienit (Loeb ja Ogier), vaikka saavutukset eivät vielä samalla tasolla olekaan. En minä tiedä, ajaako hän täysiä. Mutta se dominointi on ihan omalla tasollaan, Lappi kuvaili Kallen ajamista.

Myös Latvala näkee Rovanperän ajamisessa erovaisuuden moninkertaisiin ranskalaismestareihin.

– Kun oli vaikeat olosuhteet, eivät he lähteneet vetämään lisäpisteistä kuten Kalle tekee. Vanhat teoriat eivät pidä enää paikkaansa Kallen kohdalla.

Hyundain kuljettajien ajo oli rämpimistä.

Ennakkokaavailuissa odotettiin Hyundailta ja sen virolaiselta Ott Tänakilta huippusuoritusta kotikisassaan. Toisin kävi. Tallin kuljettajien ajo oli rämpimistä, vaikka testipäivät kaikilla olivat alla.

Thierry Neuville ei löytänyt luottoa autoonsa. Ja Tänak tyytyi lausumaan medialle, että toivottavasti opimme täältä – sen enempää avaamatta. Kolmannessa tehdasautossa ajanut Oliver Solberg oli täysin hukassa säätöjen ja itseluottamuksen kanssa.

– Meillä on paljon tehtävää. On mysteeri miksi emme onnistuneet täällä. Kyllä se ratkaisu löytyy enemmän moottoripuolelta kuin geometriasta. Sanotaanko, että ongelma on mekaaninen, tunnusti Hyundain tallipäällikkö Julien Moncet jo lauantain puolen päivän huollossa.

Korealainen, Saksan Alzenaussa rallin päämajaansa pitävä ja tälle vuodelle Jämsään testipaikkansa siirtänyt Hyundai ei näyttänyt saaneensa etua Keski-Suomen teistä, vaikka Solberg kaksi päivää töitä Suomessa tekikin ennen Viron ennakkotestejä.

– Tämän vuoden testit tehdään Jämsässä. Jatko on täysin auki. Sitä arvioidaan ja päätöksiä tehdään lähempänä vuoden loppua, Moncef sanoi.

Rally2-autojen MM-sarjaa johtava Skodan Andreas Mikkelsen vankisti johtoaan voitolla ennen viimeisellä ek:lla moottoriongelmiin joutunutta Hyundain Teemu Sunista. Kolmanneksi ajoi Emil Lindholm ja neljänneksi Jari Huttunen.

Perjantaina jopa ECU:n siirtymällä vaihtamaan joutunut kiuruvetisen Huttusen autosta ei saatu moottorin pätkimistä loppumaan ennen sunnuntaita.

– Perjantaina irtosi toinen takavakaaja ja tänään ei enää moottori nikotellut. Mutta ei ollut täyttä vetoa, tunnusti mysteerisestä ongelmasta kärsinyt Jari Huttunen maalissa.

Hän ajaa uransa ensimmäisen Rally1-auton kisansa Jyväskylässä elokuun alussa.

– Seuraavan kerran ajan ”mutteritestissä”. Siihen asti on tyytyminen videoiden katseluun.

Huttuselle ei luulisi kertyvän paineita ensi esiintymisestä rallin kuninkuusluokassa. Niin alaviereisesti tiimin kuljettajat Craig Breen, Adrien Formaux ja Pierre-Louis Loubet Virosta selvisivät: Ek-nelosella Breen ajoi ulos ja keskeytti, sunnuntaina keskeyttäneeksi kirjattiin myös Loubet vaihteisto-ongelman takia.

Uusi hetki kirjattiin rallin historiaan. Emil Lindholm johti näyttävästi, ensimmäistä kertaa Rally2-autojen luokkaa perjantain päivähuollossa.

– Oma virhearvio. Viisi senttiä liian ahneesti otin. Ja kyllä oli paalu vielä nuotissakin, podium-taistelussa silti vielä ollaan, tunnusti Lindholm osuttuaan oranssin väriseen leikkauksen estotolppaan perjantain iltapäivän lenkillä. Hän ajoi lopulta Toksportin Skodalla luokassaan kolmannelle sijalle.

Pajari piti elossa tavoitteensa voittaa junioreiden maailmanmestaruus.

Rally3-autolla Heinolan urheiluautoilijoita edustava Sami Pajari kartturinaan Enni Mälkönen onnistui voitollaan pitämään elossa tavoitteensa voittaa junioreiden maailmanmestaruus. Viron jälkeen on sarjassa vielä yksi osakilpailu Kreikan MM-rallissa. Junioreiden MM:n viimeisestä rallista jaetaan tuplapisteet, joten mestaruuteen on vielä mahdollisuudet neljällä kuljettajaparilla.

Laukaalainen kyky, 24-vuotias Roope Korhonen, jonka auto oli muun muassa Kalle Rovanperä sponsoroima, oli pannut kaikki paukut Viron MM-ralliin testatakseen vauhtiaan ensimmäisen kerran Rally3-luokan MM-kärkeen. Korhosen ralli alkoi mennä jengoiltaan jo perjantain avauspätkällä.

– Pieni irtokivi jarrussa oli ajolinjalla. Ei osunut silmään yhtään. Se löi kuitenkin pienen reiän pohjapanssarin läpi ja ohjaustehostimen öljyt tulivat pihalle. Tajusin ettei ongelmaan ollut ratkaisua tien päällä, joten oli parempi jättää ralli kesken, selvitti 24-vuotias Korhonen.

Hän kuitenkin onnistui näyttämään vauhtiaan ja osaamistaan verrattuna junioreiden MM-kärkeen saatuaan autonsa kuntoon.

Rallin järjestäjät yrittivät pitää myös sunnuntain kiinnostavuutta yllä ajattamalla vielä kuusi erikoiskoetta ja lähes 78 kilometriä. Toisin kuitenkin kävi, kun lauantaina ajettiin vain 95 kilometriä.

Lopputuloksena oli myös lauantain lässähdys uneliaaksi toiseksi sunnuntain kaltaiseksi ajeluksi, jossa tiukkaa kilvanajoa ei nähty.

Rovanperän hulppea MM-johto ja Pajarin tiukka vääntö jo toisesta junioreiden MM:sta tarkoittavat, että Kreikan rallissa syyskuun alussa voidaan nähdä tuplana suomalaiset mestaruusjuhlat.