Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.5.2026 10:17 ・ Päivitetty: 18.5.2026 10:17

”Käsittämätöntä” – Vihreissä kuppi nurin kokoomusedustajan avauksesta

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 6. toukokuuta.

Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tyrmää kokoomuksen Henrik Vuornoksen ehdotuksen perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta entisestään.

Demokraatti

Demokraatti

Vuornos ehdotti Iltalehdessä maanantaina, että perheenyhdistämisen ehtoja tulisi kiristää, jotta ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusaste laskisi.

Vuornos perustelee kantaansa Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (Keha) tiedoilla, joiden mukaan ulkomaalaistaustaisista lapsista asui vuonna 2024 pienituloisissa asuntokunnissa 52,3 prosenttia. Suomalaistaustaisista lapsista pienituloisessa asuntokunnassa vuonna 2024 asui 11,4 prosenttia. Pienituloiseksi lasketaan asuntokunta, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanitulosta.

Vuornos muistuttaa Iltalehdessä, että pienituloisuuden keskittyminen erityisesti ulkomaalaistaustaisiin on omiaan vahvistamaan segregaatiota ja yhteiskunnallista eriytymistä.

Hyrkkö tyrmää perheenyhdistämisen vaikeuttamisen yhtenä Petteri Orpon (kok.) hallituksen julmimmista päätöksistä.

– Kynnys on jo nyt huomattavan korkea. On käsittämätöntä, että Vuornos haluaa kasata entistä enemmän esteitä jo valmiiksi vaikealle temppuradalle, jonka läpi perheet joutuvat kulkemaan saadakseen elää yhdessä, Hyrkkö toteaa tiedotteessaan.

HYRKKÖ löytää Vuornoksen puheista myös ristiriitaisuuksia.

– Vuornos puhuu kotoutumisen puolesta, mutta juuri hänen edustamansa hallitus on leikannut kotoutumisen edellytyksistä. Myös perheenyhdistämisen vaikeuttaminen on todellisuudessa karhunpalvelus kotoutumiselle. On vaikea rakentaa rauhassa elämäänsä Suomeen, jos joutuu olemaan erossa lapsestaan. Vastaavasti lasten kotoutuminen on sitä sujuvampaa, mitä lyhyempi ero toisesta vanhemmasta on ja mitä nuorempina he saapuvat Suomeen.

Tiedotteessaan Hyrkkö patistelee hallitusta vähentämään lapsiperheköyhyyttä ja segregaatiota.

– Lapsiperheköyhyys ja segregaatio ovat aitoja ja vakavia ongelmia, joita kokoomusjohtoisen hallituksen politiikka on valitettavasti entisestään pahentanut muun muassa sosiaaliturvaan, koulutukseen ja kaupunkeihin kohdistuneiden leikkausten myötä. Mitäpä jos hallitus keskittyisi ratkomaan näitä ongelmia parantamalla perheiden ja lasten tilannetta sen sijaan, että jatkuvasti keksitään uusia tapoja kiusata maahanmuuttajia?

Hyrkön mukaan on paljastavaa, että Vuornos keskittyy pienituloisuusasteen korjaamiseen esimerkiksi varsinaisen pienituloisuuden vähentämisen sijaan.

– Vuornoksen konsteilla saadaan ehkä kauniimpia tilastoja, mutta näitä lapsia ei auta se, että he joutuvat elämään erossa vanhemmistaan, sanoo Hyrkkö.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
17.5.2026
Tätä SDP:n jäsenet haluavat – puoluejohto sanoo ”ei” vaalitavan muutokselle
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
15.5.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän riskienottohalu käy yhä vaarallisemmaksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU