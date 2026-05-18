”Käsittämätöntä” – Vihreissä kuppi nurin kokoomusedustajan avauksesta

Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö tyrmää kokoomuksen Henrik Vuornoksen ehdotuksen perheenyhdistämisen vaikeuttamisesta entisestään.

Vuornos ehdotti Iltalehdessä maanantaina, että perheenyhdistämisen ehtoja tulisi kiristää, jotta ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusaste laskisi.

Vuornos perustelee kantaansa Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (Keha) tiedoilla, joiden mukaan ulkomaalaistaustaisista lapsista asui vuonna 2024 pienituloisissa asuntokunnissa 52,3 prosenttia. Suomalaistaustaisista lapsista pienituloisessa asuntokunnassa vuonna 2024 asui 11,4 prosenttia. Pienituloiseksi lasketaan asuntokunta, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanitulosta.

Vuornos muistuttaa Iltalehdessä, että pienituloisuuden keskittyminen erityisesti ulkomaalaistaustaisiin on omiaan vahvistamaan segregaatiota ja yhteiskunnallista eriytymistä.

Hyrkkö tyrmää perheenyhdistämisen vaikeuttamisen yhtenä Petteri Orpon (kok.) hallituksen julmimmista päätöksistä.

– Kynnys on jo nyt huomattavan korkea. On käsittämätöntä, että Vuornos haluaa kasata entistä enemmän esteitä jo valmiiksi vaikealle temppuradalle, jonka läpi perheet joutuvat kulkemaan saadakseen elää yhdessä, Hyrkkö toteaa tiedotteessaan.

HYRKKÖ löytää Vuornoksen puheista myös ristiriitaisuuksia.

– Vuornos puhuu kotoutumisen puolesta, mutta juuri hänen edustamansa hallitus on leikannut kotoutumisen edellytyksistä. Myös perheenyhdistämisen vaikeuttaminen on todellisuudessa karhunpalvelus kotoutumiselle. On vaikea rakentaa rauhassa elämäänsä Suomeen, jos joutuu olemaan erossa lapsestaan. Vastaavasti lasten kotoutuminen on sitä sujuvampaa, mitä lyhyempi ero toisesta vanhemmasta on ja mitä nuorempina he saapuvat Suomeen.

Tiedotteessaan Hyrkkö patistelee hallitusta vähentämään lapsiperheköyhyyttä ja segregaatiota.

– Lapsiperheköyhyys ja segregaatio ovat aitoja ja vakavia ongelmia, joita kokoomusjohtoisen hallituksen politiikka on valitettavasti entisestään pahentanut muun muassa sosiaaliturvaan, koulutukseen ja kaupunkeihin kohdistuneiden leikkausten myötä. Mitäpä jos hallitus keskittyisi ratkomaan näitä ongelmia parantamalla perheiden ja lasten tilannetta sen sijaan, että jatkuvasti keksitään uusia tapoja kiusata maahanmuuttajia?

Hyrkön mukaan on paljastavaa, että Vuornos keskittyy pienituloisuusasteen korjaamiseen esimerkiksi varsinaisen pienituloisuuden vähentämisen sijaan.

– Vuornoksen konsteilla saadaan ehkä kauniimpia tilastoja, mutta näitä lapsia ei auta se, että he joutuvat elämään erossa vanhemmistaan, sanoo Hyrkkö.