”Käsittämättömiä ehdotuksia” – SDP:n varapuheenjohtajalta täyslaidallinen perusturvaa murentaville avauksille

Pyrkimykset heikentää sosiaaliturvaa ja työntekijöiden oikeuksia huolestuttavat SDP:n varapuheenjohtajaa, kansanedustaja Niina Malmia.

– Huomaa, että eduskuntavaalit lähestyvät, kun kokoomus ja Suomen Yrittäjät alkavat taas puhua yhdellä suulla siitä, miten työllisyyden kasvun suurimpia esteitä ovat sohvalla viihtyvät työttömät ja työntekijät, jotka haluavat pitää kiinni oikeuksistaan, hän ryöpyttää tiedotteessaan.

Malm nostaa esiin paikallisen sopimisen lisäämisen yhtenä edellä mainittujen tahojen keskeisenä vaatimuksena. Hän huomauttaa, että paikallisesti voi sopia nytkin, jos tahtoa vain on. Malm painottaa, että nyt kuulluissa ulostuloissa ei ole kuitenkaan kyse aidosta sopimisesta, vaan halusta lisätä työnantajan määräysoikeutta.

– Pitää muistaa, että lait ja työehtosopimukset on tehty siksi, että työntekijä on aina heikommassa asemassa. Niin kauan kuin työmarkkinoilla on koijareita, alipalkkausta ja hyväksikäyttöä, ei tätä rakennelmaa voida SDP:n mielestä purkaa, hän sanoo.

Malm tuomitsee tiedotteessa myös pyrkimykset lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja heikentää sosiaaliturvaa. Kokoomus esitti tänään SAK:n paneelissa satojen miljoonien leikkauksia sosiaaliturvaan. Malmin mukaan kyse on laastarista, jolla ei ratkaista todellisia syitä työvoimapulan taustalla.

– Sosiaaliturvaleikkaukset eivät muutu työpaikoiksi syrjäytyneille, osatyökykyisille ja kaikille niille, jotka yrittävät työllistyä, mutta jotka eivät löydä töitä esimerkiksi puuttuvan osaamisen vuoksi. Ne vain tekevät heistä entistä köyhempiä, Malm sanoo.

On työnantajien vastuulla tarjota oikeita työpaikkoja.

SDP tavoittelee seuraavalla hallituskaudella vähintään 80 prosentin työllisyysastetta. Vastuuta tavoitteeseen pääsemisestä ei voi Malmin mukaan kuitenkaan sälyttää yksin työnhakijoiden harteille, vaan panostuksia tarvitaan kaikilta osapuolilta.

– On työnantajien vastuulla tarjota oikeita työpaikkoja, joista saa oikeaa palkkaa. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä esimerkiksi jatkuvan oppimisen kehittämiseksi, jotta ihmiset pystyvät päivittämään osaamistaan työuransa aikana ja pysyvät mukana työmarkkinoilla.

Malm kertoo ihmettelevänsä erityisesti kokoomuksen tilannekuvaa.

– Satojen miljoonien sosiaaliturvaleikkaukset ja ansiosidonnaisen lyhentäminen ovat käsittämättömiä ehdotuksia aikana, jolloin ihmiset ovat poikkeuksellisen huolissaan toimeentulostaan ja tulevaisuus on epävarma. Suomalaiset tarvitsevat nyt vakautta ja turvaa, eivät perusturvan murentamista tällä tavalla, hän summaa.