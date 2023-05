”Käsitys tapahtumista on täsmentynyt ja täsmentyy edelleen” – poliisi on kuullut ensimmäisiä todistajia Espoon siltaturmasta

Länsi-Uudenmaan poliisi on viikonlopun ja maanantain aikana kuullut ensimmäisiä todistajia Espoossa viime viikolla tapahtuneeseen siltaonnettomuuteen liittyen. Poliisi on kuullut muun muassa paikalla liikkuneita asukkaita sekä kävelysillan läheisyydessä olevan työmaan työntekijöitä.

Poliisi kertoo aloittavansa tänään yhteydenotot onnettomuudessa osallisena olleiden koululaisten vanhempiin.

- Poliisin käsitys tapahtumista on täsmentynyt ja täsmentyy edelleen. Kuulustelujen sisällöstä emme kerro tässä vaiheessa tarkemmin, sillä kuulustelut, joita on huomattava määrä, ovat edelleen kesken, sanoo rikoskomisario Matti Högman tiedotteessa.

Yksi Espoon Tapiolan keskuksen väliaikaisista kävelysilloista romahti viime viikon torstaina. Romahduksessa loukkaantui yhteensä 27 ihmistä, jotka olivat pääasiassa Helsingin Kalasataman koulun kahdeksasluokkalaisia nuoria.

RIKOSKOMISARIO Högmanin mukaan esitutkinnassa on keskeistä selvittää sillan romahtamisen syy ja se, onko romahtaminen ollut seurausta jonkun huolimattomuudesta. Jos onnettomuus on aiheutunut huolimattomuudesta, on poliisin mukaan selvitettävä huolimattomuuden aste.