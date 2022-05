Katarina Murto on valittu OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto valtuuston äänestyksen jälkeen. Marja Luumi Demokraatti

Puheenjohtajaehdokkaita oli kaikkiaan kuusi. Murron valinta tuli selväksi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Espoolainen Katarina Murto siirtyy OAJ:n johtoon korkeakoulutettujen keskusjärjestön Akavan työmarkkinajohtajan tehtävistä. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta tanssinopettajaksi. Hänellä on myös juristin koulutus Helsingin yliopistosta.

Murrolla on 15 vuoden ajalta kokemusta palkansaajien työmarkkina- ja edunvalvontatehtävistä kaikista kolmesta palkansaajakeskusjärjestöstä sekä ammattiliitosta. Hän on toiminut kymmenen vuotta opettajana ja oppilaita on ollut 4-vuotiaista korkeakouluopiskelijoihin ja ammattilaisiin eri organisaatioissa, muun muassa lehtorina Teatterikorkeakoulussa.

Puoluekannaltaan Murto edustaa kokoomusta.

Murto kertoi OAJ:n valtuustossa esittelypuheessaan, että hänelle oli itsestäänselvää pyrkiä opettajaksi päästyään Teatterikorkeakouluun. Hän linjasi myös, mitä korostaisi OAJ:n puheenjohtajana.

– Haluan perehtyä työn haasteisiin entistä syvemmin. Minulle on tärkeää, että järjestössämme arvostetaan kaikkia ammattiryhmiä. Kaiken lähtökohtana pitää olla opetustyön arvostuksen korottaminen.

Murto painotti, että järjestön puheenjohtajan pitää ymmärtää koko yhteiskuntaa, koulutuspolitiikkaa ja työmarkkinoiden toimintaa, kun yhteiskuntaa ravisuttavat ilmiöt vaikuttavat myös koulutus- ja tutkimusalaan.

Puheenjohtaja toimii myös järjestönsä pääneuvottelijana. Murto totesi, että se on kovaa työtä, josta hänellä on runsaasti kokemusta. Hän korosti myös laajojen verkostojen tärkeyttä.

– Opettajan työ taidealalla ja juristin koulutus on hyvä yhdistelmä, Murto totesi.

Tehtävää vuodesta 2010 hoitanut Olli Luukkainen ei ollut enää vaaleissa ehdolla.

OAJ on noin 120 000 jäsenellään korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan suurin jäsenliitto.