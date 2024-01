”Katsomme vierestä, kun koko Gazan kaista pommitetaan raunioiksi” – Razmyar vaatii hallitukselta ja EU:lta johtajuutta

Suomelta tarvitaan uutta aktiivisuutta Lähi-itä-politiikkaan Gazan sodan jatkuessa ja siviilikriisin pahentuessa entisestään. Tätä vaatii SDP:n 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

Hän peräänkuuluttaa hallitukselta johtajuutta asiassa, niin Suomessa kuin Euroopan unionissa.

– Suomen pitäisi pikimmiten vaatia EU-hätäkokousta Gazan sotatoimien pysäyttämiseksi. Katsomme vierestä, kun koko Gazan kaista pommitetaan raunioiksi. Euroopalla on vastuunsa, hän toteaa tiedotteessa.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin ulkoministeriön virkakunnan ulkoministerille osoittamasta kirjeestä, jossa vaaditaan Suomea tuomitsemaan Israelin voimankäyttöä Gazassa sekä todennäköiset kansainvälisen oikeuden loukkaukset Gazan kaistalla.

– Kirje on Suomessa äärimmäisen poikkeuksellinen ja sen vuoksi merkitykseltään painava. Tyhjän äänestäminen lokakuussa järjestetyssä YK:n yleiskokouksessa oli suuri ihmetyksen aihe. Sittemmin Suomi äänesti hyvin samanlaisen lauselman puolesta. Suomen linja on ollut epäjohdonmukainen, Razmyar kritisoi.

KANSAINVÄLINEN tuomioistuin on juuri aloittanut kuulemisensa Etelä-Afrikan syytteestä Israelia kohtaan. Etelä-Afrikka syyttää Israelia kansanmurhaan pyrkivästä aikomuksesta ja vaatii sotatoimien lopettamista.

– Suomen pitkän ulkopoliittisen linjan mukaisesti pidämme kansainvälisiä tuomioistuimia ja niiden tekemää työtä arvossaan. Vakavat rikokset, sotarikokset mukaan lukien, pitää tutkia perinpohjaisesti ja niistä on oltava vahvaa näyttöä. Kansainvälisen tuomioistuimen prosessi on kuitenkin monivuotinen eikä siksi ratkaisu Gazan akuuttiin kriisiin, Razmyar huomauttaa.

”Tämä on keskustelu, jota emme voi Suomessa vältellä.”

Kansainvälinen tuomioistuin voi mahdollisesti tehdä välipäätöksen siitä, että Israelin on välittömästi päätettävä sotatoimensa Gazassa. Sotatoimien jatkaminen päätöksestä huolimatta voisi Razmyarin mukaan johtaa mahdollisiin pakotteisiin Israelia kohtaan.

– Tämä on keskustelu, jota emme voi Suomessa vältellä. Suomen on päätettävä, tuemmeko mahdollisesti Etelä-Afrikkaa oikeusprosessissa, kuten olemme tehneet Ukrainan kohdalla, ja mikä on linjamme pakotteisiin, mikäli sota jatkuu kansainvälisen oikeuden rikkomisesta huolimatta. Tämänkin jälkeen Suomen on vastattava vaikeisiin kysymyksiin, kuten kauppasuhteiden jatkumiseen. On käsittämätöntä sanoa, etteikö sota vaikuttaisi maidemme välisiin suhteisiin, Razmyar painottaa.