Kauko-Aatos Leväaho: Kilpaurheilua, sopupeliä ja liiketoimintaa

Urheilu on iloinen asia. Oli sitten kyse huippupalkkaurheilusta, kyläkilpailusta kuten vaikkapa nykytasoisesta maaottelusta Suomi-Ruotsi tai kuntourheilusta kuten aikanaan maaottelumarssi Suomi-Ruotsi. Niiden seuraamisella on oma mielenkiintonsa.

Nytkin käyty yleisurheilumaaottelu oli aitoa urheilija vastaan urheilija -kisaamista. Jalkapallossakin alasarjojen ottelut ovat vastaavia. Jos haluat herkutella kansainvälisillä huipputuloksilla, niin napsautat kaukosäädintä Timanttiliiga-kanavalle. Tarjolla

on monipuolista ja kiehtovaa viihdettä.

Nyt on herännyt puhetta, onko oikein periä matkakorvauksia epäonnistuneista suorituksista kuten jääminen vaatimattomalle sijalle arvokisoissa. Tätä kysymystä voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, että urheilun kaupallistuttua siitä maksetaan suorittajille korvausta. Näin heillä on myös omavastuu suorituksista. Ennen amatööriaikaan kyllä maksettiin ruskeita kirjekuoria pöydän alta, mutta sääntönä oli edustaa maksuttomasti koko maata.

Näistä ruskeista kirjekuorista tulee mieleen vaikkapa Paavo Nurmi. Huipulla ollessaan hän ei juossut ilmaiseksi. Jos järjestäjien tarjoama korvaussumma ei ollut riittävä kymppitonnin juoksuun, vaan vaikkapa kahdeksantonnia, niin Paavo keskeytti kahdeksantonnin kohdalla eli maksun mukaan.

Maailmassa on lukuisa määrä eri urheilulajeja. Suurin osa niistä luokitellaan virallisiksi kilpailulajeiksi, mutta mitkä niitä ovat. Tässä juolahtavat mieleen lajit kuten välineurheilut ja niitä on paljon. Ravit, moottorilajit, sukset, kelkat, rattaat, erilaiset kengät, aseet, pallot, mailat, hanskat, pyörät, lennokit liidokit, veneet, jouset, shakkinappulat, moukarit, kuulat kiekot, keihäät, tikat, pelikortit, e-urheilu, jne.

Jokainen voi valita näistä perustellusti täyttääkö laji puhtaan urheiluvaatimuksen. Tulee mieleen STT:lle urheilutoimittajaksi pestautunut Tauno Jorasmaa, joka ilmoitti työhön tullessaan että ravit eivät ole urheilua niin hän ei myöskään kirjoita hevosista, rattaista ja ohjastajista. Eikä myöskään kirjoittanut.

Aikanaan Lauri ”Tahko”Pihkala ei pitänyt alppilajeja urheiluna, koska hissillä mentiin ylös ja painovoima toi alas. Pääasia tässä lajikirjossa on kuitenkin se, että jokainen niistä tarjoaa ihmisille elämään sisältöä.

Formulat ovat sinällään oma lukunsa. Ne ovat sekä urheilua, sopupeliä että liiketoimintaa. Kuten nyt viimeinen kisa osoitti niin mersukuski pantiin kisassa jarruksi jotta tallin toinen kuski voittaisi.

Muuten tämä Monzan kisa oli varsinainen jännitysnäytelmä. Välineillä eli renkailla oli ehkä suurin ratkaisijan rooli.

Mennyt viikonvaihde oli monipuolinen spektaakkeli. Yleisurheilussa tulostaso oli mikä oli, mutta voittihan Suomi Ruotsin miesten ottelussa.

Jalkapallon Veikkausliiga etenee loppuaan kohden. Tällä hetkellä näyttää siltä, että HJK vie jälleen mestaruuden ja Kemi putoaa.

Jääkiekko on astunut parrasvaloihin täydellä rytinällä. Kiekossa on kiinnittynyt huomio siihen, että KHL:ssä pelaava Jokerit pysyy yhä pinnalla, vaikka tappioita on tullut yli neljäkymmentä miljoonaa euroa. Taustalla ovat venäläiset omistajat, joilla on miljardeja öljytuloja takanaan. Tuolla summalla pyöritettäisiin koko Suomen urheilun seuraporrasta monet monet vuodet.

On tuossa formulasirkuksessa rahan arvolla hulvaton meno. Kun autosta rikkoutuu etusiipi niin sen hinta on 170 000 euroa eli noin 10 pikkuauton hinta.